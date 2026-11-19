El río Paraná sigue bajando en la zona del Puerto de Santa Fe, mientras que el Salado llegó a 2,97 metros en Recreo. La Municipalidad mantiene dos centros de asistencia en Alto Verde y Colastiné Sur y avanza con trabajos en el sistema de protección hídrica.

El Paraná bajó a 5,84 metros en el Puerto de Santa Fe y el Salado llegó a 2,97 metros en Recreo.

La situación hídrica en la ciudad de Santa Fe continúa bajo seguimiento ante la crecida de los ríos Paraná y Salado. Según los últimos registros de Prefectura Naval, correspondientes a este jueves a las 6, el río Paraná alcanzó los 5,84 metros en el Puerto de Santa Fe , un centímetro menos que en la medición de la tarde del miércoles. Por su parte, el río Salado registró 2,97 metros , cinco centímetros por encima del registro anterior según el dato suministrado por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, a la altura de Recreo.

En este contexto, la Municipalidad de Santa Fe mantiene activos los dispositivos de asistencia para las familias afectadas por la situación hídrica y continúa con los trabajos preventivos en distintos sectores del sistema de protección contra inundaciones.

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Crecida de los ríos: 278 personas permanecen alojadas en centros de asistencia

De acuerdo con el último relevamiento municipal, 278 personas reciben asistencia en dos centros habilitados en la ciudad. Del total, 173 son mayores y 105 menores, distribuidos en 88 familias.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 248 personas: 154 mayores y 94 menores, pertenecientes a 77 familias.

En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur se encuentran otras 30 personas, de las cuales 19 son mayores y 11 menores, correspondientes a 11 familias.

En ambos espacios se desarrollan diferentes acciones de acompañamiento, atención sanitaria y asistencia social para las personas que debieron dejar sus viviendas.

Asistencia sanitaria, apoyo escolar y atención de animales

En Alto Verde continúan las tareas de acompañamiento a las familias alojadas. Durante la jornada del miércoles se realizaron dispositivos de atención sanitaria y entrega de lentes.

Además, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) lleva adelante relevamientos y seguimiento de los animales presentes en el predio, con tareas de castración, vacunación y colocación de microchips.

También intervienen equipos de la Subsecretaría de Educación municipal, que desarrollan actividades de apoyo escolar y propuestas recreativas destinadas a niños y niñas.

En Colastiné Sur, por su parte, trabajan equipos de la Cruz Roja y del COBEM para reforzar la asistencia y el acompañamiento. Paralelamente, la Dirección de Acción Social distribuye provisiones entre los vecinos de la zona que permanecen en sus viviendas, fuera del centro de asistencia.

Trabajos preventivos en el sistema de protección hídrica

En paralelo a la asistencia a los vecinos, el municipio continúa con las tareas de acondicionamiento y mantenimiento del sistema de protección hídrica de Santa Fe.

Actualmente, el dispositivo cuenta con 33 puntos operativos con equipos de bombeo y otros tres sectores donde se realizó el cierre de compuertas sin necesidad de instalar bombas.

Entre los trabajos en marcha se encuentran las intervenciones en los puntos de operación PU 04 Cervecería y PU 03 Candioti, donde personal municipal avanza con la instalación preventiva de equipos de bombeo y el acondicionamiento de las compuertas. El objetivo es agilizar las maniobras de cierre ante una eventual necesidad, de acuerdo con la evolución de los niveles de los ríos.

A su vez, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabaja en la provisión de energía eléctrica para los puntos de operación de la zona portuaria. El operativo comprende cinco sectores y continuará durante los próximos días.

También se desarrollaron tareas de bolseo en La Boca y en Bajada Distéfano, debajo del aliviador Nº 4. En Colastiné Sur se realizaron trabajos de cuneteo para mejorar el escurrimiento del agua, mientras que en Alto Verde se limpió el reservorio de plaza Evita mediante una excavadora.

Por otra parte, durante el martes se concretaron tareas de limpieza y mantenimiento en dos estaciones de bombeo ubicadas en la Costanera.

Las recomendaciones del municipio ante la crecida de los ríos

Frente a la situación hídrica, la Municipalidad solicitó a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

Además, recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, ya que pueden provocar obstrucciones y dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.