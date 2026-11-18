Prefectura registró un descenso de un centímetro este miércoles y la altura quedó en 5,85 metros. En la ciudad hay 275 personas alojadas en centros de asistencia municipal.

Río Paraná. Registró su primera baja en 44 días en Santa Fe, bajando un centímetro a 5,85 metros.

El río Paraná registró este miércoles su primera baja en 44 días en el puerto de Santa Fe. Según la medición de Prefectura Naval Argentina, a las 15 la altura se ubicó en 5,85 metros, un centímetro por debajo del registro del mediodía, cuando había alcanzado los 5,86 metros.

El descenso marca un cambio en la tendencia que se mantenía desde el 6 de octubre, cuando el río pasó de 3,42 a 3,40 metros. Desde entonces, el nivel había aumentado de manera sostenida hasta superar la referencia de evacuación, establecida en 5,70 metros.

Pese a esta primera variación a la baja, el Paraná continúa por encima de ese umbral. La medición también refuerza el escenario de estabilización que se esperaba después de que el río alcanzara su pico el domingo 15 de noviembre.

En los últimos días, el avance de la crecida había perdido intensidad. Desde que llegó a los 5,70 metros, el nivel aumentó apenas 15 centímetros en más de tres días. En contraste, durante el tramo final de la creciente había subido esa misma cantidad en apenas 24 horas.

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Cuántas personas permanecen alojadas en los centros de asistencia

De acuerdo con el último relevamiento municipal, 275 personas permanecen alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral habilitados en la ciudad, como consecuencia de la crecida.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde hay 248 personas: 154 adultos y 94 menores, pertenecientes a 77 familias. En tanto, el espacio dispuesto en el Centro Nº 2 de Colastiné Sur alberga a otras 27 personas, entre ellas 18 mayores y nueve niños y adolescentes, correspondientes a nueve familias.

En ambos dispositivos se brinda asistencia sanitaria y acompañamiento a las familias. En Colastiné Sur, durante este martes, equipos municipales y de la Cruz Roja realizaron un relevamiento del estado de salud de las personas alojadas y controles generales a los vecinos que se acercaron al predio.

En Alto Verde, por su parte, continúa la atención integral, que incluye controles médicos, entrega de medicamentos y seguimiento de tratamientos. También se desarrollan tareas de limpieza y recolección de residuos.

Cómo garantizan la continuidad escolar de los chicos

La asistencia municipal también contempla la continuidad educativa de los niños y niñas que permanecen alojados en los centros.

En coordinación con el Ministerio de Educación, la Municipalidad implementa el programa MUNIBUS Educativo, impulsado por la Secretaría de Educación. El dispositivo permite trasladar a los menores hasta sus respectivas escuelas, tanto en el turno mañana como en el turno tarde.

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Refuerzan los trabajos de protección hídrica

En paralelo a la asistencia a las familias, personal municipal continúa con tareas de mantenimiento y acondicionamiento del sistema de protección hídrica.

Los trabajos comprenden la limpieza de estaciones de bombeo y la preparación de cañerías y tableros eléctricos necesarios para la instalación de equipos. Además, se realizan tareas de bolseo en el paraje La Boca y en Colastiné Sur, como parte de los operativos de limpieza en sectores afectados por la situación hídrica.

El municipio mantiene el monitoreo de los niveles de los ríos y de las condiciones de las familias que viven en zonas vulnerables, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y garantizar la asistencia.

Las recomendaciones ante la crecida

Frente a este escenario, la Municipalidad de Santa Fe pidió a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales ni desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua ante eventuales precipitaciones.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, se encuentra disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.