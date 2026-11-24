El nivel del río permanece estable en el puerto de Santa Fe, mientras el municipio sostiene los operativos de asistencia y avanza con nuevos espacios de alojamiento para las familias afectadas.

El río Paraná se mantiene en los 5,80 metros en el puerto de Santa Fe , según los registros de Prefectura Naval Argentina de las 6 de la mañana de este martes 24 de noviembre. Mientras continúa la crecida, la Municipalidad sostiene los operativos de asistencia a las familias afectadas y registra un total de 298 personas alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral , sin nuevos ingresos desde el viernes pasado.

De acuerdo con el informe de crecida Nº 17 del Centro de Operaciones municipal, en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen 268 personas: 161 adultos y 107 menores de edad, distribuidos en 79 familias.

Por su parte, el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur alberga a otras 30 personas, entre ellas 19 adultos y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.

De esta manera, los dispositivos municipales alojan actualmente a 180 adultos y 118 niños, niñas y adolescentes. En tanto, el río Salado registra 2,91 metros en Recreo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia correspondientes al lunes 23.

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Continúa la asistencia a las familias afectadas por la crecida

El municipio mantiene los dispositivos de atención y acompañamiento en Alto Verde y Colastiné Sur, con la intervención de las áreas de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM. También participan organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

Entre las actividades desarrolladas, este lunes voluntarios ofrecieron un servicio gratuito de peluquería a las personas alojadas en el centro de Alto Verde. Durante el fin de semana, además, se organizaron propuestas recreativas para niños y niñas.

Los operativos incluyen atención sanitaria, acompañamiento educativo y cuidado de los animales de las familias evacuadas. La asistencia también llega a vecinos de la Vuelta del Paraguayo y otros sectores de la Costa que permanecen en sus viviendas, mediante la distribución de provisiones y elementos de primera necesidad.

En paralelo, avanzan las tareas para ampliar la capacidad de alojamiento. En Alto Verde se construyen nuevos módulos habitacionales de la organización TECHO, mientras que en Colastiné Sur continúa el armado de otras unidades.

Además, se acondiciona el terreno donde funcionará el Centro de Asistencia Integral Nº 3, con trabajos de nivelación y preparación de los servicios de electricidad y agua, en coordinación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA).

En una primera etapa, está prevista la instalación de 40 módulos habitacionales.

Hay 298 personas alojadas en dos centros de asistencia integral. gentileza

Refuerzan las defensas hídricas en la zona de la Costa

Ante la persistencia de los niveles elevados de los ríos, la Municipalidad continúa con el monitoreo y mantenimiento del sistema de protección hídrica en distintos sectores de la Costa santafesina, especialmente en aquellos donde se detectan filtraciones de agua.

En La Guardia y Colastiné Sur, los equipos municipales supervisan el escurrimiento a través de cunetas y canales que conducen el agua hacia las estaciones de bombeo. Según el reporte oficial, los sistemas funcionan correctamente y se realizan controles diarios para verificar los niveles.

En Colastiné Sur también se distribuyen arena y bolsas a los vecinos de las zonas bajas, con el objetivo de acondicionar los accesos a las viviendas y facilitar la circulación.

Por otra parte, en la bajada Distéfano continúa el acopio de bolsas de arena para reforzar la defensa durante esta semana. Las tareas se concentrarán debajo del puente aliviador Nº 4 de la Ruta Nacional 168 y en las inmediaciones de la estación de bombeo ES-01.

En Alto Verde, además, este lunes se instaló una bomba de agua en la manzana 7 para disminuir la acumulación de agua en el reservorio del sector.

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Qué recomendaciones deben tener en cuenta los vecinos

Frente al escenario de crecida del río Paraná en Santa Fe, el municipio reiteró una serie de recomendaciones para quienes viven o circulan por las zonas costeras.

Entre las principales medidas, solicitó circular con precaución, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

También insistió en la importancia de no arrojar residuos en calles, canales y desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.