"El presidente debería estar acá, no es el día de la bandera de Rosario, es el Día de la Bandera Nacional"

• LEER MÁS: Perotti: "Debemos alzar la voz en defensa del interior, de un federalismo real y efectivo"

También disparó contra el presidente Alberto Fernández, por no asistir en los cuatro años de su mandato a ninguno de los actos que se hicieron por el Día de la Bandera. "Es la jerarquía que se le da a este acto, no pasa con Tucumán, no pasa con otras provincias. Este no es el día de la bandera de Rosario, es el Día de la Bandera Nacional".

"El presidente debería estar acá, pero la verdad es que en estos cuatro años no tuvimos la presencia del presidente el 20 de Junio", enfatizó Javkin. "Es una postal de lo que nos pasa y no se trata solo de la ausencia del presidente en el acto, sino de temas mucho más importantes, el combate al narcotráfico, el impedir el ingreso de la droga, de las armas".

"Es una postal muy clara de cómo, en relación a lo que tiene que ver con cuidarnos como habitantes de la patria, a pesar de que se habla mucho de Rosario, no se actúa en consecuencia, no se destinan los fondos, los recursos físicos, las fuerzas de seguridad pensando en Rosario", señaló el lord mayor de la ciudad, y concluyó: "Rosario es una ciudad que pelea con muchas cosas, pero no es el origen de las cosas contra las que pelea, acá no se producen armas, acá no se produce droga, entra. Hoy acá tendría que haber estado la Argentina entera, porque no hay otra ciudad en la Argentina que necesite más presencia que Rosario".

https://twitter.com/pablojavkin/status/1671136019197104129 DÍA DE LA BANDERA

Hace 203 años el General Belgrano se alzaba inmortal y legaba en este Pago de los Arroyos, cuna de la Bandera, un mandato de lealtad. pic.twitter.com/FCUJDq6jYG — Pablo Javkin (@pablojavkin) June 20, 2023

"La bandera hoy está rasgada por la mafia"

Javkin aprovechó el acto por el Día de la Bandera para hacerle un fuerte reclamo al gobierno nacional para que tome las medidas necesarios para el combate del narcotráfico que asola a la ciudad de Rosario y que en el último tiempo se cristalizó con balaceras y amenazas contra las escuelas.

"No podemos permitir que los padres de los chicos ni los docentes tengan miedo de que una decisión tomada desde la celda de una cárcel hiera a sus hijos. No podemos permitir que las escuelas cierren. No podemos permitir que la violencia armada amenace algo tan sagrado", enfatizó este martes Javkin.

"Ningún lugar simboliza mejor que este a quienes tenemos que cuidar. No hay prioridad más importante que la vida de nuestros chicos. Esa vida tiene que ser en libertad y tiene que ser con oportunidades. No hay mayor acto de defensa de esa libertad que defender su educación", añadió.

"Belgrano nos enseñó a amar, defender y respetar a la bandera que nos unió, esa bandera hoy está rasgada por la mafia que mata a la gente buena, pero en las paredes de este Monumento se lee un llamado: ser dignamente hijos de la patria y la dignidad es cumplir con nuestro deber", enfatizó Javkin.

"Quiero decirlo con claridad: al narcotráfico lo tiene que combatir el gobierno nacional con las fuerzas federales y las agencias de inteligencia criminal-enfatizó Javkin-. La paz en las calles la tiene que garantizar la policía de la provincia. Las familias rosarinas, gente buena que labura y resiste, ya está harta de escuchar anuncios y no ver soluciones".

• LEER MÁS: María Catalina Echeverría de Vidal, la responsable de la primera Bandera de la Patria