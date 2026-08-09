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Valentín Perrone volvió al podio en Moto3 con un tercer puesto en el GP de Gran Bretaña

El argentino largó desde la tercera posición, cayó hasta el sexto lugar en las primeras vueltas y recuperó terreno hasta avanzar al tercer puesto en el último giro.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 13:21hs
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Valentín Perrone volvió al podio en Moto3 con un tercer puesto en el GP de Gran Bretaña

El piloto argentino Valentín Perrone (Tech3) volvió a subirse al podio en Moto3 al terminar tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en Silverstone, luego de protagonizar una remontada durante la carrera.

El nacido en Barcelona pero que representa a Argentina largó desde la tercera posición, cayó hasta el sexto lugar en las primeras vueltas y recuperó terreno hasta avanzar al tercer puesto en el último giro.

La competencia quedó en manos del español David Almansa, quien consiguió su segunda victoria de la temporada después de haber ganado en Tailandia.

Álvaro Carpe terminó segundo, mientras que Perrone completó el podio a 991 milésimas del ganador, y detrás finalizaron Adrián Fernández, Joel Esteban, Joel Kelso, Rico Salmela, Eddie O’Shea, Veda Pratama y Matteo Bertelle.

Perrone quedó integrado durante buena parte de la prueba al pelotón perseguidor y se mantuvo cerca de los pilotos que peleaban por las posiciones de privilegio.

Sin embargo, recién en el tramo final pudo acercarse definitivamente al podio ya que avanzó al quinto puesto y, en las últimas vueltas, continuó recuperando posiciones hasta conseguir el tercer lugar sobre la bandera a cuadros.

Segundo podio de la temporada para Perrone en el Moto3

El resultado significó el segundo podio de la temporada para el argentino, que también había terminado tercero en Tailandia.

Además, la carrera estuvo marcada por la ausencia de Máximo Quiles, líder del campeonato, quien no pudo competir después del fuerte accidente sufrido durante la clasificación debido a que fue operado por una fractura en su clavícula derecha.

Marco Morelli, el otro argentino de Moto3, terminó 16° con la Honda del Aspar Team a pesar de que había clasificado 14° y no logró avanzar durante la competencia, por lo que registró su peor posición de la temporada.

Perrone, además, ya tiene definido su futuro: dejará Tech3 al finalizar 2026 y se incorporará al MSI Racing Team en 2027, donde será compañero de Hakim Danish, tras firmar un contrato por tres temporadas.

Perrone Moto3 Gran Bretaña
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