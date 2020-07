"El que viaje a Rosario, no tiene que hacer cuarentena a su regreso"

"No hace falta realizar ningún tipo de cuarentena tras viajar a Rosario y regresar al lugar de origen", sostuvo Prieto.

Mucho se habló y se especuló sobre la situación del departamento Rosario tras su declaración de zona con circulación comunitaria de Covid-19, tras la aparición de casos sin la posibilidad de poder demostrar el nexo epidemiológico. Las preguntas fueron muchas y pocas las respuestas concretas en base a la transitabilidad de los santafesinos en dicha área y a su posterior actuación tras regresar a su lugar de origen en relación a la cuarentena. La contestación, finalmente fue clara y contundente en la voz del secretario adjunto de Salud de la provincia, jorge Prieto.

"El decreto 648, que establece la circulación comunitaria del virus Covid-19 en el departamento Rosario, pero que al mismo tiempo no determina un cambio de fase, no implica que esté cerrado el ingreso a la ciudad, la cual sigue en fase 4, con distanciamiento preventivo, social y obligatorio; ninguna persona tiene prohibido ingresar o salir del departamento Rosario", confirmó Prieto en diálogo con UNO Santa Fe y agregó: "Sí se establecieron normativas en cuanto al desplazamiento de las personas que residen en el departamento Rosario referente a las distancias, siempre y cuando no pertenezcan al grupo de tareas esenciales, la cual es de 30 kilómetros".

cuadro coronavirus.jpg Todo lo que hay que saber para ingresar y transitar en la provincia de Santa Fe y qué pasa con la cuarentena

En relación a las personas que tengan que viajar al departamento Rosario, residentes en otras localidades de la provincia, por diversos motivos, el secretario de Salud fue preciso: "Lo pueden hacer respetando las normas de bioseguridad establecidas en dentro de la fase administrativa que rige en la provincia de Santa Fe, de distanciamiento, preventivo y obligatorio. No hace falta realizar ningún tipo de cuarentena tras viajar a Rosario y volver a su lugar de origen".

Con respecto al uso de tapabocas en todo el territorio provincial, el funcionario de Salud sostuvo que "el mismo es obligatorio en todos los espacios públicos, tanto para las actividades recreativas, como para el traslado en vehículos particulares, ya que al momento que se requiera la documentación del mismo en un control, el conductor y los ocupantes deberán cubrirse con el tapabocas".

"Observamos en los últimos días muchas personas en los espacios públicos, sobre todo gente joven, tomando mates y sin usar tapaboca. Es fundamental en esta etapa de la pandemia la responsabilidad social. Lamentablemente no hemos logrado la adhesión suficiente de los santafesinos y se reflejaron muchas transgresiones a las normas de cuidados implementados por el gobierno", resaltó Prieto.

"En lo que va de la pandemia, hasta el 1 de julio, en la provincia llegamos a los 422 casos. Desde esa fecha hasta la actualidad, en 27 días, ese número se incrementó un 122 por ciento, con 515 casos en menos de un mes. Esto nos hace pensar que la curva de contagios está en claro ascenso. Si logramos hasta la actualidad 937 casos totales, con una cifra de fallecidos por debajo de los esperado para el momento del año, es fundamental seguir respetando las flexibilizaciones para mantener la situación actual con mucha responsabilidad", finalizó el secretario adjunto de Salud de la provincia, jorge Prieto.