Alicia se recibió de enfermera en Santa Fe, en la Escuela Superior de Enfermería y estuvo un año sin trabajo, por lo que a fines de 1979 se fue a Buenos Aires. "Ahí vi la propaganda de que incorporaban mujeres a la Fuerza Aérea con una prueba piloto, teníamos que ser enfermeras, así que me presente, rendí bien y me incorpore en mayo de 1980", recordó. Para sumarse a estas fuerzas, las mujeres tuvieron tres meses de instrucción militar, tras la cual fueron a los hospitales.

Reynoso era la jefa de Enfermería del Hospital Aeronáutico Central en CABA cuando recibió un llamado que la marcaría para siempre: "Me llamaron los superiores y me dijeron que nos íbamos a la guerra y que elija a cinco compañeras más". Pensaban que tendrían que ir a Malvinas, pero cuando llegaron a una de las primeras seis bases militares desde donde se atacó a la flota inglesa, que fue Comodoro Rivadavia, la base de logística por excelencia, ya habían preparado el terreno para que el hospital se quede ahí, en el aeropuerto, en los hangares de YPF.

"Era una tensa calma. Preparábamos cosas que mandábamos a las islas y también esperábamos a ver qué se resolvía. Cuando empezaron los bombardeos, el 1 de mayo a las 4.40 de la mañana, arrancaron a llegar los heridos y nos contaron lo que realmente pasaba porque como todo el país estabamos muy engañadas por la propaganda triunfalista que había en los medios, lo de argentinos a vencer, con el dedito para arriba, cuando en realidad no era así", señaló la profesional.

Y destacó: "En ese momento cumplimos con lo que teníamos que cumplir, también habíamos jurado defender la patria cuando entramos a la Fuerza Aérea y nunca pensamos que dos años después lo íbamos a estar haciendo. Así que sin preguntarnos por qué, sin victimizarnos, hicimos lo que teníamos que hacer de la mejor manera, como lo hicieron todos".

"Lo que hay que recalcar y lo que tienen que saber las generaciones futuras es que en esa guerra hubo mujeres y hombres, con 18 años y no más de 23, 24 las mujeres, que dijimos sí a la patria, sin importarnos nada más y nada menos que defenderla cada uno en su posición y sin tener en cuenta si iba a haber algún resarcimiento económico. O sea, amar la patria más más allá del bolsillo, cosa tan difícil hoy por hoy en esta Argentina", manifestó.

Tras la guerra, Alicia y sus compañeras volvieron a la vida normal. La entrerriana fue enviada a Córdoba a hacer un curso de oficiales de la Fuerza Aérea. "Mis colegas al otro día de que llegaron a Buenos Aires, sin descanso, sin nada, las mandaron a trabajar «acá no pasó nada, no les pasó nada, no pidan nada porque no les pasó nada, no pueden hablar». Nos pasó una guerra por la cabeza, a jóvenes mujeres de 22, 23 años, mirá si no nos pasó nada", expresó.

Este 2 de abril, como hace muchos años, la enfermera decidió quedarse con su familia en Paraná, aunque normalmente va a distintos actos en Buenos Aires. Además, en este aniversario, en Santa Fe y la capital de Entre Ríos, se estrena la obra del dramaturgo José Ignacio Serralunga, "Un Mar de Luto". En ella se narran las historias de las mujeres de Malvinas.

