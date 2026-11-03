El río Paraná alcanzó los 4,45 metros en Santa Fe y ya son 31 los evacuados por la crecida en el Centro de Asistencia de Alto Verde

La Municipalidad trasladó a otras cuatro familias al Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde. Ya son nueve las alojadas en los módulos municipales, mientras se evalúa la situación de otros vecinos de sectores bajos. El río Paraná se ubicó en 4,43 metros

La Municipalidad de Santa Fe trasladó preventivamente a cuatro familias de La Vuelta del Paraguayo ante la crecida del río Paraná y la posibilidad de que el agua afecte a los sectores más bajos de la ciudad. El operativo se realizó este lunes 2 de noviembre y alcanzó a 14 personas, seis adultos y ocho menores, que fueron alojadas en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde.

Según el primer informe de crecida difundido por el municipio, con datos actualizados hasta las 20 , las familias residen en un sector bajo de La Vuelta del Paraguayo, por fuera del anillo defensivo. Para recibirlas, se dispusieron cinco módulos en el predio ubicado en el acceso al barrio Alto Verde.

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Con estos nuevos traslados, ya son nueve las familias alojadas en los módulos municipales, todas provenientes de la misma zona. En total, representan a 31 personas: 13 adultos y 18 menores.

Desde el municipio indicaron que se mantiene el relevamiento y seguimiento de otros grupos familiares para evaluar su situación y determinar si necesitan ser trasladados preventivamente.

La altura del río Paraná en Santa Fe

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná se ubicó en 4,43 metros este lunes al mediodía. En tanto, las mediciones del río Salado informadas por la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe señalaron alturas de 2,03 metros en Recreo y 4,50 metros en Santo Tomé.

Si bien los niveles actuales se encuentran muy por debajo de los valores de alerta previstos, el municipio explicó que la asistencia preventiva alcanza a vecinos que viven en sectores inundables ubicados por fuera de los terraplenes de defensa.

Mientras tanto, personal municipal y voluntarios de la Asociación Civil Techo continúan con la construcción de nuevos módulos para alojar a las familias que eventualmente necesiten evacuarse.

Monitoreo de las defensas y trabajos preventivos

En paralelo a la asistencia de las familias, el municipio mantiene una supervisión permanente del sistema de defensas de la ciudad ante la crecida de los ríos.

Las tareas incluyen un monitoreo diario del estado de los terraplenes en los distintos sectores y la preparación de los elementos técnicos necesarios para instalar bombas móviles en caso de que resulte necesario.

Además, las áreas municipales realizan trabajos de mantenimiento y recomposición, que incluyen alteo de caminos, relleno de cárcavas y reparaciones menores, especialmente en sectores de la zona de la costa.

Las recomendaciones del municipio ante la crecida

Ante el escenario de creciente, las autoridades solicitaron a los vecinos extremar las precauciones al transitar por la zona de la costa, debido a la presencia de camalotes y alimañas.

También recordaron que está prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, extraer arena, piedra o tierra de esas estructuras y arrojar residuos en canales, desagües o sectores de defensa. Asimismo, se encuentra prohibida la quema de pasturas y ramas.

Para quienes naveguen por la zona de islas, se recomienda respetar las indicaciones de Prefectura Naval Argentina y mantener especial precaución.

Por último, el municipio pidió a los vecinos informar sobre cualquier irregularidad o infracción detectada en las defensas, desagües y bocas de tormenta.

Las denuncias y consultas pueden realizarse a través de la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, disponible las 24 horas, todos los días del año. También se encuentran habilitados el chat de la aplicación Santa Fe y el sitio oficial www.santafeciudad.gov.ar.