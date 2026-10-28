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El INA prevé que el río Paraná siga subiendo en Santa Fe hasta acercarse a los 5 metros a mediados de noviembre

El nuevo pronóstico del INA estima que el río llegará a los 4,63 metros el 10 de noviembre en la capital provincial. En Reconquista, las alturas previstas muestran una leve disminución, aunque se mantienen por encima de los niveles de alerta y evacuación

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de octubre 2026 · 10:52hs
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El INA prevé que el río Paraná siga subiendo en Santa Fe hasta acercarse a los 5 metros a mediados de noviembre. Foto: José Busiemi/UNO Santa Fe

José Busiemi

El INA prevé que el río Paraná siga subiendo en Santa Fe hasta acercarse a los 5 metros a mediados de noviembre. Foto: José Busiemi/UNO Santa Fe
El INA prevé que el río Paraná siga subiendo en Santa Fe hasta acercarse a los 5 metros a mediados de noviembre. Foto: José Busiemi/UNO Santa Fe

José Busiemi

El INA prevé que el río Paraná siga subiendo en Santa Fe hasta acercarse a los 5 metros a mediados de noviembre. Foto: José Busiemi/UNO Santa Fe

El Instituto Nacional del Agua (INA) publicó un nuevo pronóstico hidrométrico del río Paraná que anticipa una evolución diferente de los niveles en el norte y el centro de la provincia de Santa Fe. Mientras que en Reconquista se prevé una leve disminución de la altura del río hacia la primera semana de noviembre, en la capital provincial se espera que continúe la tendencia ascendente, en el marco de la crecida que atraviesa la región.

De acuerdo con el informe difundido este martes, el pronóstico para Reconquista estima una altura de 5,50 metros para el 3 de noviembre y de 5,46 metros para el 10 de noviembre. Este miércoles, el nivel del río se ubicaba en 5,48 metros.

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Sin embargo, la proyección de una leve baja no implica que la situación esté normalizada en el norte santafesino. El reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata advierte que en Reconquista se mantienen niveles por encima de las marcas de alerta y evacuación.

El pronóstico a 4 y 10 días elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA)

El pronóstico a 4 y 10 días elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA)

Qué pronóstico tiene el INA para el río Paraná en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, las previsiones del INA muestran un escenario distinto. El organismo estima que el nivel del río Paraná llegará a 4,52 metros el 3 de noviembre y continuará en ascenso hasta alcanzar los 4,63 metros el 10 de noviembre.

Este miércoles, Prefectura Naval Argentina informó una altura de 4,23 metros en el Dique Dos del Puerto de Santa Fe.

De esta manera, el pronóstico anticipa una suba gradual del nivel del río en la capital provincial durante los próximos días. La evolución se vincula con el tránsito de la onda de crecida por el sistema del Paraná y con las condiciones hidrológicas que se registran aguas arriba.

El INA advierte por la crecida del Paraná en Reconquista

El reporte hidrometeorológico de la Cuenca del Plata señala que en Reconquista se registran alturas superiores a los niveles de alerta y evacuación. Además, advierte que el importante volumen de agua que se encuentra en tránsito podría prolongar tanto el tiempo de traslado de la crecida como su permanencia en el tramo.

El organismo también considera que las condiciones previstas para los próximos días podrían favorecer la generación de escorrentía en las principales áreas que aportan caudal al río.

Por este motivo, recomienda seguir la evolución de los pronósticos hidrológicos y las actualizaciones sobre las fechas en que se superan los niveles de alerta y evacuación.

Cómo seguirá la altura del río Paraná en Santa Fe y Paraná

Aguas abajo, en el tramo que comprende a Santa Fe, Paraná y Rosario, el INA observa un ascenso gradual hacia niveles de aguas medias altas, por encima de los valores habituales para esta época del año.

Según el reporte, durante los próximos siete días se espera que la tendencia ascendente se intensifique y se mantenga. Además, el escenario podría extenderse durante un período de entre siete y 15 días.

El informe advierte que existe la posibilidad de que el río Paraná se aproxime o supere el nivel de alerta en Paraná y Santa Fe a partir de los primeros días de noviembre.

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