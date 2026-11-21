La crecida del Paraná moviliza camalotes, transporta animales y modifica el paisaje de las islas. Una investigadora del Conicet explicó el fenómeno y la adaptación de la flora.

La crecida del río Paraná viene provocando un importante desplazamiento de vegetación acuática que se observa en el paisaje de las costas frente a Santa Fe. La investigadora del Conicet Zuleica Marchetti explicó cómo el aumento del nivel del agua moviliza camalotes, modifica el paisaje de las islas y permite el traslado de distintas especies de animales.

"A medida que sube el río, hay distintos tipos de vegetación que se van movilizando y se van disponibilizando. Los vemos pasar por acá, por el Setúbal, y migran a la deriva", explicó Marchetti.

"Reorganización" del paisaje

La especialista señaló que el crecimiento del Paraná produce una reorganización del paisaje, en la que intervienen plantas acuáticas flotantes libres, como los camalotes y los repollitos de agua, vegetación arraigada al fondo o a las márgenes y árboles que permanecen fijos en las islas y los bancos de arena.

"Primero se descalza la vegetación que está arraigada. Por la acción del agua, el rozamiento y el incremento del nivel, se van rompiendo fragmentos que suelen ser grandes y los va rompiendo en secciones más chicas. Eso es lo primero que se disponibiliza y uno ve pasar", precisó.

José Busiemi

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El proceso se intensifica cuando el río mantiene niveles altos y comienza a limpiar las lagunas interiores de la planicie de inundación, liberando vegetación que hasta entonces permanecía resguardada.

La investigadora explicó que el nivel hidrométrico resulta determinante para comprender la cantidad de camalotes que actualmente circulan por los cursos de agua. "A partir de los cuatro metros y un poquito más, la mayoría de las lagunas están aportando constantemente camalotes y otro tipo de especies flotantes libres, que no están arraigadas en ningún lugar. Cuando tienen una conexión de agua, salen de las lagunas, ingresan al río y es lo que estás viendo pasar puntualmente hoy", sostuvo.

El viento también potencia el desplazamiento y favorece la acumulación de vegetación contra distintas estructuras. "Sabemos que con vientos con ráfagas de arriba de 30 o 40 kilómetros por hora hay mucho movimiento de vegetación. La vegetación se descalza y llega y queda anclada a cualquier estructura, llámense los bosquecitos de la Costanera, los pilotes del exferrocarril francés o incluso las pilas de los puentes que tenemos acá en Santa Fe", describió Marchetti.

Los embalsados pueden permanecer en un mismo lugar cuando las condiciones del río se estabilizan. "Muchas de estas especies tienen una estrategia de reproducción vegetativa, lo que significa que desde los mismos tallos emiten raicitas y esas raicitas pueden anclarse a los márgenes. En ese caso empieza a formarse una masa de vegetación, un embalsado que puede estabilizarse y quedarse anclado a la margen", explicó. Los cambios bruscos en el nivel del agua o las ráfagas importantes pueden volver a desprenderlos y hacer que continúen su recorrido río abajo.

Fauna desplazada

El desplazamiento de los camalotes también tiene consecuencias sobre la fauna. "Se vienen desplazando y tienen la suerte, en algunos casos, de usarlos como balsas para llegar a otros sitios. Vemos animales de todo porte, desde los que no vemos, que están en las raíces, como muchos invertebrados, arañas e insectos, hasta animales mucho más grandes", contó la investigadora.

José Busiemi

Marchetti mencionó que también se han observado comadrejas, víboras y nidos que originalmente estaban ubicados en las lagunas y que quedan sobre la vegetación cuando esta comienza a desplazarse. "La vegetación actúa como balsa, trasladando no solo biomasa, materia orgánica, sino incluso fauna de un lugar a otro", remarcó.

El rol de los árboles en islas

Los bosques de las islas también cumplen un papel en la dinámica de las crecidas. La especialista diferenció los grandes conjuntos de árboles de los pequeños parches de vegetación que pueden encontrarse en sectores como la laguna Setúbal. "Los conjuntos de árboles que forman bosques de dimensiones importantes sí van modificando la dinámica del agua, la velocidad, van frenando de alguna manera la escorrentía", explicó.

Los pequeños grupos de árboles, en cambio, tienen una incidencia limitada sobre el caudal. "Parches tan chiquitos como los que tenemos en la laguna difícilmente ejerzan un efecto sobre los niveles que tenemos. El efecto que pueden generar como amortiguamiento de la crecida es despreciable, pero sí contribuyen a proteger contra la erosión y a mantener fijos los sedimentos", aclaró.

La distribución de las especies arbóreas depende de las características de cada ambiente. "Lo primero que coloniza las islas que se forman son sauces y alisos. Esa es la vegetación por excelencia, dominante en todos los sistemas fluviales del Paraná", indicó Marchetti. En los sectores más alejados de los cauces principales aparecen otras especies, como el ingá, el canelón, el laurel del río, el sangre de drago y el espinillo.

"La formación de una isla y la formación del bosque que acompaña esa isla va siendo progresiva, va siendo gradual y, en la medida en que van llegando nuevas especies, propician cambios que favorecen la llegada de otras", explicó. Los bosques cercanos a los cauces principales suelen ser más simples, mientras que en el interior de las islas y las planicies de inundación se desarrollan ambientes más altos, complejos y diversos.

Flora adaptada a inundaciones

Las especies que colonizan estos ambientes desarrollaron estrategias para reproducirse y adaptarse a los períodos de creciente. "Tienen estrategias que les permiten movilizar el oxígeno atmosférico a las raíces, que son las que están inundadas en estos eventos. De esa manera pueden sobrevivir cuatro, cinco meses. Hay reportes de hasta ocho meses de especies que sobreviven bajo agua", detalló Marchetti.

La duración de la inundación es determinante para evaluar sus consecuencias sobre la vegetación. "Si estamos hablando de una crecida larga, de un año o un año y medio, por supuesto que todo tiene un límite, hay un umbral de tolerancia. Habrá especies que perecerán y árboles que tendrán un nivel de estrés tal que no lo tolerarán", advirtió.

La mayor parte de la flora, sin embargo, está preparada para afrontar estos episodios: "En crecidas de esta naturaleza, gran parte de la flora está adaptada. El grueso va a sobrevivir porque es vegetación típica de humedales que está adaptada a este régimen recurrente de inundaciones", concluyó.