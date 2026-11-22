La medición del mediodía de este domingo marcó 5,84 metros. Pese al leve retroceso de dos centímetros en la jornada, la Municipalidad de Santa Fe sostiene los monitoreos y los operativos de asistencia a 298 personas (180 adultos y 118 menores) alojadas en Alto Verde y Colastiné Sur. Avance en las obras del tercer Centro de Asistencia Integral y la instalación de módulos habitacionales.

El río Paraná anotó un nuevo descenso en Santa Fe: este domingo bajó dos centímetros y se ubica en 5,84 metros

El río Paraná registró este domingo 22 de noviembre un leve pero sostenido descenso en el frente costero de la capital provincial. De acuerdo con los datos brindados por la Prefectura Naval Argentina, el hidrómetro ubicado en el Puerto de Santa Fe marcó 5,85 metros a mitad de la mañana (un centímetro menos que el registro previo) y bajó otro centímetro durante el relevamiento del mediodía, situándose formalmente en los 5,84 metros.

Pese a esta pequeña tregua hídrica de dos centímetros en el transcurso del día, el cauce fluvial se mantiene claramente por encima de la marca de evacuación (5,70 metros). Por este motivo, la Municipalidad de Santa Fe sostiene activos los protocolos de emergencia, el patrullaje de defensas y la contención integral en la zona de la Costa y los valles de inundación.

Según el último informe de situación municipal, durante la jornada del sábado no se registraron nuevos ingresos a los Centros de Asistencia Integral. De esta manera, 298 personas permanecen alojadas en los espacios habilitados en Alto Verde y Colastiné Sur.

Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,96 metros en la localidad de Recreo.

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Casi 300 personas permanecen en los centros de asistencia

El Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde concentra la mayor cantidad de personas alojadas, con 268 vecinos distribuidos en 79 familias. De ese total, 161 son mayores y 107 menores.

En tanto, en el CAI Nº 2 de Colastiné Sur permanecen otras 30 personas, correspondientes a 11 familias: 19 adultos y 11 menores.

En conjunto, ambos espacios albergan a 180 mayores y 118 menores. La atención se sostiene mediante un trabajo articulado entre distintas áreas municipales, como Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

Los dispositivos incluyen asistencia sanitaria, acompañamiento educativo y recreativo para niños y niñas, y atención para los animales de las familias alojadas.

Además, continúa el acompañamiento a vecinos de Vuelta del Paraguayo y otros sectores de la Costa que permanecen en sus viviendas, mediante la entrega de provisiones y elementos de primera necesidad.

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Preparan un tercer centro de asistencia

Mientras continúa el monitoreo del comportamiento del río, el municipio avanza con los trabajos para ampliar la capacidad de alojamiento ante una eventual prolongación de la crecida o la necesidad de asistir a nuevas familias.

En los centros de Alto Verde y Colastiné Sur se realizan tareas de armado de módulos habitacionales junto con la organización TECHO. En el CAI Nº 1 está prevista la incorporación de otros 10 módulos.

En paralelo, se acondiciona el terreno destinado al tercer Centro de Asistencia Integral, donde se proyecta instalar 40 módulos habitacionales en una primera etapa.

Los trabajos comprenden la nivelación del suelo y las gestiones para garantizar los servicios de energía eléctrica y agua, en coordinación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA).

Continúan las tareas preventivas en las zonas de la Costa

El operativo municipal también incluye intervenciones sobre el sistema de protección hídrica, con controles en estaciones de bombeo, equipos y distintos puntos de operación de la ciudad.

Entre las acciones se mantienen los trabajos de preparación y colocación de bolsas de arena en el paraje La Boca, en Alto Verde, y en Bajada Distéfano. En este último sector, los vecinos colaboran con el llenado y la disposición de las bolsas sobre la defensa, con materiales aportados por el municipio.

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También se realizan tareas de mantenimiento y limpieza de reservorios, como las desarrolladas en plaza Evita, en Alto Verde, y trabajos para mejorar el escurrimiento del agua en Colastiné Sur, mediante el acondicionamiento de cunetas y cruces domiciliarios.

En la zona portuaria continúa la preparación de los puntos de operación. Allí está prevista para el próximo miércoles la instalación preventiva de equipos de bombeo, con el objetivo de anticipar posibles maniobras ante nuevas variaciones en los niveles del río.

Recomendaciones para los vecinos

La Municipalidad solicita circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

También recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales ni desagües, para evitar obstrucciones que dificulten el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.