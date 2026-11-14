La creciente del Paraná desplaza animales silvestres hacia zonas urbanas: las recomendaciones para evitar riesgos

El avance del río y el desplazamiento de camalotes provocan que distintos animales silvestres abandonen sus refugios naturales y lleguen a localidades ribereñas y áreas periurbanas. El Ministerio de Ambiente pidió extremar los cuidados y difundió recomendaciones para evitar accidentes.

Alertan por la aparición de yararás, zorros y ciervos axis en zonas urbanas de Santa Fe

La crecida del río Paraná y el desplazamiento de embalsados de camalotes desde el norte hacia el centro y sur de la provincia generan un incremento de la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas y periurbanas de Santa Fe . Frente a este escenario, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia reforzó las recomendaciones para prevenir accidentes y evitar situaciones de riesgo tanto para las personas como para los animales.

El avance del agua sobre los ambientes naturales provoca que distintas especies pierdan sus refugios y tengan menos disponibilidad de alimento. Como consecuencia, deben desplazarse en busca de terrenos más altos y secos, lo que aumenta las posibilidades de que aparezcan en barrios, caminos y localidades cercanas a la costa.

El director provincial de la Delegación Centro del Ministerio de Ambiente, el médico veterinario Mauro Pergazere, explicó que la inundación de los refugios naturales obliga a los animales a buscar nuevos espacios para sobrevivir.

En los últimos días se registraron avistajes frecuentes de culebras, yararás y zorros, además de especies exóticas como los ciervos axis, detectados en ciudades como Santa Fe y Rosario.

También advirtieron sobre la posible aparición de otros mamíferos y reptiles, entre ellos aguará guazú, carpinchos y lagartos overos. Muchos de estos ejemplares llegan agotados y desorientados después de recorrer largas distancias.

Alertan por la aparición de yararás, zorros y ciervos axis en zonas urbanas de Santa Fe gentileza

Alertan por la aparición de yararás, zorros y ciervos axis en zonas urbanas de Santa Fe gentileza

Qué hacer si aparece un animal silvestre en una zona urbana

Ante la presencia de fauna silvestre en barrios o espacios periurbanos, las autoridades provinciales recomendaron no intervenir por cuenta propia y dar aviso a los organismos especializados.

Las principales recomendaciones son:

Dar aviso al 911 , a la Policía Ecológica, a la Guardia de Seguridad Rural Los Pumas o a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, a través del correo [email protected] . Es importante informar la ubicación exacta, la especie o descripción del animal y su estado.

, a la Policía Ecológica, a la Guardia de Seguridad Rural Los Pumas o a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, a través del correo . Es importante informar la ubicación exacta, la especie o descripción del animal y su estado. Mantener distancia y no intentar tocarlo, capturarlo ni trasladarlo. Tampoco acercarse para tomar fotografías o videos.

y no intentar tocarlo, capturarlo ni trasladarlo. Tampoco acercarse para tomar fotografías o videos. No acorralar al ejemplar y permitirle alejarse si se encuentra desorientado.

y permitirle alejarse si se encuentra desorientado. Mantener a las mascotas dentro de la vivienda o en espacios cerrados y seguros. Si están en el exterior, llevarlas con correa para evitar acercamientos y posibles ataques.

No alimentar ni dar agua al animal, salvo indicación expresa de profesionales veterinarios.

al animal, salvo indicación expresa de profesionales veterinarios. No administrar medicamentos, sedantes ni anestésicos sin autorización del personal de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna.

Cómo prevenir la aparición de víboras y qué hacer ante una mordedura

Otro de los puntos sobre los que hicieron hincapié las autoridades es la presencia de ofidios, entre ellos las yararás, en sectores urbanos y rurales afectados por la creciente.

Desde el Ministerio recordaron que las serpientes cumplen una función ecológica importante porque actúan como controladores naturales de roedores, lo que contribuye a reducir la circulación de enfermedades como la leptospirosis y el hantavirus.

Por ese motivo, recomendaron no matarlas y adoptar medidas preventivas en los hogares: mantener los patios desmalezados, el pasto corto y los espacios libres de escombros, basura y agua estancada. Para realizar tareas de limpieza en zonas de pastizales, aconsejaron utilizar botas de caña alta y guantes.

En caso de una mordedura de serpiente a una persona, se debe lavar la zona afectada con agua y jabón, retirar anillos, pulseras o prendas ajustadas y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano.

Además, está contraindicado realizar torniquetes, cortes o intentos de succión en la zona de la mordedura.

Si el animal afectado es una mascota, se recomienda retirar su collar para evitar posibles problemas respiratorios ante una inflamación, limpiar la herida y trasladarla de urgencia a un veterinario. También recordaron la importancia de mantener actualizada la vacunación contra la leptospirosis.

Alertan por la aparición de yararás, zorros y ciervos axis en zonas urbanas de Santa Fe gentileza

Crecida del Paraná: alertan por el riesgo de atropellamiento de animales en las rutas

El desplazamiento de la fauna silvestre también representa un peligro en los corredores viales. El agotamiento y la desorientación de los ejemplares incrementan las posibilidades de que crucen rutas y caminos, con el consecuente riesgo de atropellamientos de animales y siniestros viales.

Para abordar esta problemática, el Gobierno de Santa Fe determinó once Áreas de Mitigación de Atropellamiento de Fauna (AMAF), que cuentan con cartelería preventiva específica y monitoreo mediante cámaras trampa.

Además, se incorporó como requisito la instalación de pasafaunas y otras infraestructuras de conectividad ecológica en las nuevas licitaciones de rutas y puentes.

A los conductores que circulan por rutas provinciales y nacionales se les solicitó extremar las precauciones, especialmente en sectores cercanos a reservas naturales y cursos de agua.

Entre las recomendaciones se destacan:

Reducir la velocidad en tramos señalizados como zonas de paso de fauna, especialmente al amanecer, al atardecer y durante la noche.

Extremar los cuidados en jornadas de lluvia o crecida de los ríos.

Si aparece un animal sobre la calzada, encender las balizas y disminuir progresivamente la velocidad.

Evitar tocar bocina o dirigir las luces altas directamente hacia el ejemplar, ya que puede encandilarse y quedar paralizado.

Si se encuentra fauna herida sobre la ruta, no tocarla ni intentar moverla. Se debe dar aviso inmediato al 911 para activar el rescate especializado.

Por último, quienes quieran colaborar con el registro científico de avistajes y atropellamientos de animales pueden informar los casos a través de las plataformas de ciencia ciudadana Epicollect5 y Argentinat.