El Seom ya funciona en el Puerto: las claves del nuevo sistema que en abril registró 280.000 estacionamientos

Desde el municipio dieron detalles del funcionamiento del nuevo Seom. La estadía promedio es de 97 minutos, con picos diarios de hasta 16.000 estacionamientos.

La Municipalidad de Santa Fe puso en funcionamiento desde este lunes 4 de mayo el sistema de estacionamiento medido (Seom) en la zona del Puerto , incorporando 440 dársenas que ya operan bajo las mismas condiciones que en el resto de la ciudad.

“A partir de este lunes, las 440 dársenas cuya demarcación finalizó la semana pasada se han puesto plenamente operativas con los mismos horarios y mismos valores que en el resto de la ciudad y la misma aplicación”, explicó el subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, Raúl Hurani, quien además aclaró que no habrá cambios en la modalidad de uso para los conductores: “Los usuarios utilizarán la misma aplicación que en el resto de la ciudad y si tienen franquicia la van a poder utilizar”.

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280.000 estacionamientos registrados en abril

“Durante abril se registraron 280.000 estacionamientos, con máximos diarios de unos 16.000 estacionamientos con unas 95.000 cuentas creadas”, detalló Hurani, dando cuenta del alcance que tuvo la implementación del esquema digital, que permite gestionar el estacionamiento a través de una aplicación móvil o mediante códigos QR.

En cuanto a los hábitos de uso, el funcionario señaló que “la estadía promedio de todo el sistema es de 97 minutos, donde las mayores ocupaciones se dan en el turno matutino de lunes a viernes con valores de ocupación máxima del 80%”.

Según precisó, “por la tarde baja un poco, con un 65% de ocupación máxima”, mientras que “los sábados mantienen un 50% de ocupación”, lo que evidencia una fuerte concentración de la demanda en horarios laborales.

Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema es la generación de información detallada sobre el uso del espacio público, algo que antes no ocurría. “A diferencia del sistema anterior, vamos a registrar todo el histórico agrupando esas dársenas en cuadras, barrios o zonas que nos pueden empezar a manifestar necesidades de uso distinta”, explicó Hurani.

Agregó que ya se observan comportamientos diferenciados según el sector: “Hay zonas de la ciudad con mucha mayor rotación que otras como vemos en zona de Recoleta y vemos que otras dársenas rotan cinco o seis veces por día contra otras dársenas con permanencia un poco más larga”.

Con estos datos, el municipio proyecta ajustes a mediano plazo en función de las particularidades de cada área. “En algunos meses podremos tomar decisiones para ajustar la necesidad de uso de dársenas a cada sensibilidad geográfica dentro de la ciudad”, anticipó el funcionario, en línea con una estrategia que apunta no solo a ordenar el estacionamiento sino también a gestionar de manera más eficiente el uso del espacio urbano.

Seom en el Puerto

La implementación responde a un pedido del Ente Portuario, en función del crecimiento urbano, gastronómico y recreativo que viene registrando el área, y tiene como objetivo ordenar la circulación vehicular y favorecer la rotación del estacionamiento en un punto con gran dinamismo de la ciudad.

La activación de la zona, que hasta el momento no se encontraba en funcionamiento, se enmarca en la Ordenanza N° 13.045 aprobada por el Concejo Municipal durante el 2025.

Dónde estará operativo

El SEOM se implementará en el área del Puerto comprendida por calles estratégicas del sector como Dr. Farías, Miguens, Fryda Schultz de Mantovani, Obreros del Puerto, Guillamón de Agnellini, Ángela Vigetti y el sector del Dique II.

En total, el sector cuenta con aproximadamente 430 dársenas de estacionamiento medido, a las que se suman espacios especialmente destinados a ascenso y descenso de pasajeros, carga y descarga, estacionamiento de motovehículos, paradas de colectivos, lugares reservados para personas con discapacidad y espacios exclusivos, con el objetivo de ordenar los distintos usos del espacio público en una zona con alto nivel de circulación.

La activación del SEOM en el Puerto acompaña el crecimiento sostenido del sector como polo turístico, gastronómico y de servicios.

El objetivo es garantizar mayor disponibilidad de lugares, mejorar la accesibilidad y reducir la congestión, promoviendo un uso más eficiente del espacio público.

Franquicias para frentistas

Los frentistas de la zona que requieran acceder a una franquicia deberán realizar el trámite de manera digital a través de la Oficina Virtual de la Municipalidad (https://oficinavirtual.santafeciudad.gov.ar). Luego, deben buscar la pestaña “Solicitud de franquicia de estacionamiento para frentistas”.

Cómo funciona el nuevo SEOM

El nuevo SEOM funciona mediante una aplicación móvil que permite registrar el estacionamiento por dársena, visualizar disponibilidad en tiempo real y abonar de manera digital.

La App se encuentra disponible para su descarga en dispositivos móviles o a través de códigos QR ubicados en la cartelería del sector.

La carga de crédito se puede realizar mediante medios virtuales como Mercado Pago o Plus Pagos. Además, continúan disponibles las posibilidades de comprar saldo en kioscos y puntos de Santa Fe Servicios.

El nuevo SEOM está activo de lunes a viernes de 07 a 13 y de 16 a 20, y los sábados de 08 a 13.