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El testimonio de un santafesino voluntario en la visita del Papa León XIV: "Es una oportunidad histórica de servir"

El excantor y acólito de la parroquia San Juan Bautista de barrio Candioti viajará a Buenos Aires para colaborar en la organización de la vigilia juvenil y la misa central en el Monumento a los Españoles. Deberá cumplir extensos turnos de hasta 10 horas asistiendo al público.

7 de noviembre 2026 · 19:50hs
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El testimonio de un santafesino voluntario en la visita del Papa León XIV: Es una oportunidad histórica de servir

Juan Cruz Angelini, un joven santafesino, será voluntario participante de las actividades previstas por la visita del Papa León XIV a la Argentina. Se inscribió cuando se abrió la convocatoria y hace una semana recibió la confirmación de que formaría parte del operativo.

Su colaboración estará concentrada en dos actividades: la misa que se realizará en el Monumento de los Españoles y la vigilia de jóvenes. "Yo voy a estar abocado en la misa del Monumento de los Españoles y en la vigilia de jóvenes. Tanto el lunes 8 como el martes 10 estaré ahí prestando servicio", contó.

Viaje a Buenos Aires para participar como voluntario

Angelini viajará el sábado a Buenos Aires y deberá presentarse el domingo a las 22 para comenzar con sus tareas. Las funciones de los voluntarios estarán relacionadas principalmente con la organización de los accesos y la orientación de los asistentes.

Sobre la vigilia juvenil, explicó que todavía no está confirmado si participará el Papa, aunque ya recibió el correo electrónico con la convocatoria. "Generalmente los voluntarios van a estar abocados al tema de los accesos para dar indicaciones a la gente y al público en general", señaló en UNO 106.3.

LEER MÁS: Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a la Argentina: "Son momentos históricos que nos mueven profundamente", afirmó Fenoy

La motivación para inscribirse estuvo vinculada tanto con su fe como con la posibilidad de colaborar en un acontecimiento que considera histórico. "Mi respuesta fue porque es una oportunidad de servir. La verdad que venga el Santo Padre a la Argentina es histórico, más allá de la religión que sea. Hace 39 años que no venía un Papa a Argentina", expresó. También destacó que, para los católicos, el pontífice representa a Pedro.

El joven mantiene una estrecha relación con la Iglesia. Participa activamente de sus actividades, fue acólito en la parroquia San Juan Bautista, de barrio Candioti, y durante un viaje a Italia también colaboró como acólito y ministro de la Eucaristía. "Estoy muy contento de poder participar y sumar mi grano de arena en esta oportunidad", sostuvo.

"No sé cómo pero vamos"

La expectativa por la visita también se instaló entre sus amigos, con quienes desde principios de año seguía los rumores sobre una posible llegada del Papa. "Dijimos en el primer momento: 'Vamos, no sé cómo, pero vamos'. Yo vi la convocatoria por Instagram y dije: 'Bueno, yo voy a ir'", recordó. Los turnos extensos, las horas de pie y la permanencia al aire libre no modificaron su decisión. El domingo deberá cumplir una jornada desde las 22 hasta las 8 del lunes.

Angelini reconoció que la cantidad de personas que se espera puede generar dificultades durante las actividades, incluso para cuestiones básicas como acceder a los baños. "Aunque tenga que estar 10 horas parado ahí, no importa. Sé que va a ser un caos porque va a ir mucha gente, pero es una oportunidad histórica, así que no me la quería perder", afirmó.

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