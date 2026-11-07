Un niño fue trasladado al hospital tras ser alcanzado por escombros luego de que un camión chocara contra una casa en Videla

El siniestro ocurrió este sábado a las 7.30 sobre la Ruta Nacional 11. El menor, que vive en la vivienda junto a su familia, sufrió lesiones leves por los escombros desprendidos. El camionero resultó ileso y la circulación quedó normalizada antes del mediodía, tras un operativo de Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Fe.

Durante la mañana de este sábado, antes de las 7.30, un camión protagonizó un siniestro vial sobre la Ruta Nacional N.º 11, a la altura del acceso sur de Videla, en el departamento San Justo. Por causas que se investigan, el vehículo de gran porte se despistó e impactó contra una vivienda particular. Como consecuencia del choque, un menor de edad sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital local .

En el lugar, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Santa Fe coordinaron un operativo para ordenar la circulación y prevenir nuevos accidentes. El procedimiento se mantuvo hasta cerca del mediodía, cuando finalmente se concretó la remoción del camión.

Precaución

Los operadores del Centro de Operaciones del Escuadrón Seguridad Vial «San Justo» de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) tomaron conocimiento del siniestro a partir de publicaciones realizadas en la red social Facebook.

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En tanto, el tránsito sobre la Ruta Nacional N.º 11 permaneció habilitado, aunque las autoridades solicitaron circular con precaución mientras se desarrollaban las tareas en el lugar.

Asistencia

En el lugar, efectivos de Gendarmería Nacional constataron que el conductor del camión resultó ileso. En tanto, un menor de edad que reside en la vivienda sufrió lesiones leves al ser alcanzado por escombros que se desprendieron como consecuencia del impacto. No se registraron víctimas fatales.

Gendarmes y policías

Para retirar el camión siniestrado, se utilizaron maquinarias de la localidad, con la colaboración de efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Santa Fe, quienes brindaron asistencia y ordenaron la circulación vehicular. Las tareas se prolongaron hasta concretar la remoción del vehículo y lograr la liberación total de la calzada.

Lesiones leves culposas

La novedad sobre el siniestro vial y el operativo desplegado fue comunicada a las jefaturas de la Región II de Gendarmería Nacional y de la Unidad Regional XVI de la Policía de Santa Fe. Tras las tareas de asistencia vial realizadas por efectivos de ambas fuerzas y la remoción del camión, la circulación sobre la Ruta Nacional N.º 11 quedó normalizada antes de las 11 de este sábado, una vez liberada por completo la calzada.

Las causas que provocaron el despiste del vehículo de gran porte todavía son materia de investigación. Además, se dio intervención a la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la elaboración de un informe sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.