Autopista Santa Fe-Rosario: desde cuándo comenzarán las multas por no pagar el peaje y a quiénes alcanzarán

Las sanciones empezarán a aplicarse el 1 de diciembre de 2026. Las cámaras identificarán a los vehículos que atraviesen las cabinas sin abonar y sus titulares tendrán 30 días para regularizar la situación mediante TelePASE.

Sanciones por peaje. A partir del 1 de diciembre de 2026, se multará a quienes evadan el pago en la Autopista Rosario-Santa Fe.

La administración de la Autopista Rosario-Santa Fe anunció que, a partir del 1 de diciembre de 2026 , comenzarán a aplicarse multas a los conductores que atraviesen las estaciones de peaje sin realizar el pago correspondiente. La medida apunta principalmente a quienes utilizan las cabinas exclusivas para TelePASE sin contar con el dispositivo habilitado.

La decisión busca reforzar los controles y evitar la evasión del pago en los puestos de peaje. Según explicó Liliana Paladini, gerenta del Fideicomiso a cargo de la autopista, el sistema permitirá detectar los incumplimientos mediante las cámaras instaladas en las estaciones.

Los dispositivos registrarán las patentes de los vehículos y permitirán identificar el lugar, la fecha y la hora en que se produjo cada paso sin abonar la tarifa.

Qué sucede cuando se detecta una infracción

Una vez registrada la falta, los titulares de los vehículos tendrán un plazo máximo de 30 días para regularizar su situación mediante la adhesión al sistema TelePASE.

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Si transcurre ese período sin que se haya resuelto el incumplimiento, las actas serán remitidas a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, organismo que tendrá a su cargo la aplicación de las sanciones correspondientes.

De esta manera, los conductores que utilicen las vías exclusivas de TelePASE sin tener el dispositivo habilitado podrán quedar sujetos al procedimiento de infracción, al igual que quienes atraviesen los puestos sin efectuar el pago.

Cómo se calculará el valor de las multas

El monto de las sanciones se determinará de acuerdo con el sistema de Unidades Fijas (UF), establecido por la legislación provincial de tránsito.

Según la Ley Provincial N.º 13.899, que modifica el artículo 26 de la Ley N.º 13.169, cada Unidad Fija equivale al 50% del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. Para calcular su valor se toma como referencia el precio vigente en las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino (ACA).

Por este motivo, el importe de las multas puede variar de acuerdo con la cotización del combustible. La información difundida sobre la medida no precisa una cantidad determinada de Unidades Fijas para esta infracción.

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Cómo adherirse a TelePASE

Los conductores pueden realizar el trámite a través del sitio oficial www.telepase.com.ar, ingresando a la sección de Autogestión. Allí deberán crear un usuario o acceder con una cuenta existente y completar el formulario con sus datos personales y los del vehículo que desean registrar.

Una vez finalizado el procedimiento, existen dos alternativas para obtener el dispositivo:

Envío a domicilio: se puede solicitar que el dispositivo sea enviado por correo. Al recibirlo, será necesario completar los pasos de activación indicados en la plataforma.

Retiro en un punto de colocación: hay más de 300 establecimientos habilitados en distintos lugares del país. Algunos ofrecen la colocación sin cargo, mientras que otros cobran por el servicio. Según el sitio oficial, los puntos que tienen costo informan una tarifa de $8.500 por vehículo.

En ambos casos, el plazo estimado para que el dispositivo quede habilitado en la Red TelePASE es de entre 72 y 96 horas hábiles.

Dónde realizar el trámite de manera presencial en la autopista

Quienes prefieran completar la adhesión personalmente pueden acercarse a dos puntos de atención ubicados sobre la traza:

Peaje Troncal Sauce Viejo (km 141): de lunes a viernes, de 8 a 13.30 y de 14.30 a 20; sábados, de 8 a 13.30.

YPF La Ribera (km 28): de lunes a viernes, de 8 a 16.

Para realizar el trámite se debe presentar la siguiente documentación:

DNI del titular.

Tarjeta de crédito a nombre del titular.

Tarjeta Verde del vehículo.

Constancia de CUIT, en caso de corresponder.

La implementación del nuevo mecanismo busca fortalecer los controles en la Autopista Rosario-Santa Fe, promover el cumplimiento del pago del peaje y contribuir al sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura vial.