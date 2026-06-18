El tiempo en Santa Fe: alerta por tormentas este jueves y descenso de temperatura hacia el fin de semana

La ciudad de Santa Fe tendrá una jornada inestable con probabilidad de lluvias y tormentas desde la tarde. Tras el paso de un frente frío, el viernes y el fin de semana se esperan mejoras graduales y temperaturas más bajas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para la tarde y noche en los departamentos La Capital , San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm , pudiendo ser superados de forma puntual", informó el organismo.

Pronóstico extendido

El comienzo de este miércoles n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo mayormente cubierto, húmeda y con una temperatura de 12.5º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que las masas de aire adoptan una configuración adecuada para permitir el ingreso del sistema frío hacía últimas horas del día o primeras de mañana viernes. Esta situación genera que la jornada se presente con nubosidad en aumento, leve pérdida de la estabilidad y posibles lluvias de diversas intensidades a partir del mediodía o primeras horas de la tarde, para luego tender a mejorar hacia las primeras horas de mañana. Respecto de las temperaturas, si bien se observa un suave ascenso de las mínimas, las máximas deberían comenzar a presentarse en gradual descenso.

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día con condiciones estables y una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas en descenso de las mínimas, 7º y suave ascenso de las máximas, 16º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste, cambiando a leves del sur/sureste hacia la tarde/noche.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con nubosidad variable en gradual aumento durante el día y con condiciones estables. Alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 6º y poco cambio de las máximas, 15º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

Por último, domingo con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a relativamente estables con algunas posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio: mínima 7º y máxima 14º. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a leves o moderados del sector sur/sureste hacia la tarde o tarde/noche.

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