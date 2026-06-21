El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, frío y con una temperatura de 8.5º a las 9 de la mañana y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables con cielo despejado y vientos leves del sector este/noreste, rotando al este/sureste y luego cambiando de leves a moderados del sur/sureste hacia la tarde/noche.
Frío, sol y abrigo: así seguirá el tiempo en Santa Fe durante los próximos días
El domingo arrancó con apenas 8,5° en la ciudad. El buen tiempo continuará hasta mediados de semana, pero las mañanas serán cada vez más frías y el martes podría registrarse una mínima de apenas 4°
En tanto para el lunes se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 8° y suave descenso de las máximas, 14°. Vientos leves a moderados del sector sur/suroeste, rotando al oeste.
Por último, martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 4° y poco cambio de las máximas, 14°. Vientos leves a moderados del sector oeste, rotando hacia el oeste/noroeste durante la jornada.
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