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Frío, sol y abrigo: así seguirá el tiempo en Santa Fe durante los próximos días

El domingo arrancó con apenas 8,5° en la ciudad. El buen tiempo continuará hasta mediados de semana, pero las mañanas serán cada vez más frías y el martes podría registrarse una mínima de apenas 4°

21 de junio 2026 · 09:18hs
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Frío, sol y abrigo: así seguirá el tiempo en Santa Fe durante los próximos días

José Busiemi

El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, frío y con una temperatura de 8.5º a las 9 de la mañana y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables con cielo despejado y vientos leves del sector este/noreste, rotando al este/sureste y luego cambiando de leves a moderados del sur/sureste hacia la tarde/noche.

En tanto para el lunes se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 8° y suave descenso de las máximas, 14°. Vientos leves a moderados del sector sur/suroeste, rotando al oeste.

Por último, martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 4° y poco cambio de las máximas, 14°. Vientos leves a moderados del sector oeste, rotando hacia el oeste/noroeste durante la jornada.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

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