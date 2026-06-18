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Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: cuánto llovió y hasta cuándo seguirá la inestabilidad

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la advertencia para la tarde y noche en la capital provincial. Mientras que para el fin de semana se espera una mejora en las condiciones y luego un marcado descenso de temperatura.

18 de junio 2026 · 18:38hs
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Alerta amarilla por tormentas: El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia para la tarde y noche en Santa Fe

José Busiemi

Alerta amarilla por tormentas: El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia para la tarde y noche en Santa Fe, con alta probabilidad de precipitaciones y temperaturas entre 10°C y 14°C.

La ciudad de Santa Fe transita una jornada marcada por la inestabilidad climática y permanece bajo alerta amarilla por tormentas, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras persiste la advertencia para la tarde y la noche de este jueves, la Municipalidad difundió los datos preliminares sobre las precipitaciones acumuladas y el comportamiento del sistema meteorológico.

Según el relevamiento oficial realizado hasta las 15:20, los mayores registros de lluvia se concentraron en distintos sectores de la capital provincial.

La cantidad de lluvia por zona

Los puntos con más agua acumulada fueron Los Polígonos, la Delegación Alto Verde y la zona Centro, donde se registraron 16,25 milímetros de lluvia. En tanto, en el CIC Facundo Zuviría se contabilizaron 15,75 milímetros.

Además, el informe indicó que la intensidad máxima de precipitación alcanzó los 18 milímetros por hora, valor registrado en la estación de Los Polígonos cerca de las 14:05.

En cuanto al viento, también se reportaron ráfagas de hasta 23,1 kilómetros por hora provenientes del sector norte, detectadas en Alto Verde durante las primeras horas de la mañana.

LEER MÁS: Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

Cómo sigue el tiempo

Desde el SMN advirtieron que el área continúa bajo condiciones favorables para el desarrollo de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Para lo que resta del jueves, se mantiene una probabilidad de precipitaciones entre el 70% y el 100%, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 14°C.

De cara al fin de semana, el pronóstico anticipa una mejora gradual del tiempo.

El viernes se espera una jornada con cielo mayormente despejado o algo nublado, aunque todavía podrían presentarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana. La temperatura irá de 11°C a 15°C.

El sábado continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 8°C y 16°C.

Para el domingo, el ambiente seguirá templado, aunque con mayor presencia de nubosidad y registros que oscilarán entre 12°C y 17°C.

Sin embargo, el cambio más marcado llegará a partir de la próxima semana.

Desde el lunes comenzará un descenso sostenido de las temperaturas mínimas: se esperan 6°C, mientras que el martes bajarán a 5°C y el miércoles se perfila como el día más frío del período, con una mínima de apenas 4°C y una máxima cercana a los 13°C.

De esta manera, tras las lluvias y la inestabilidad de este jueves, Santa Fe ingresará en una etapa de tiempo más estable, pero con mañanas cada vez más frías.

tormentas Santa Fe alerta tiempo
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