El turismo en Santa Fe generó más de $50.800 millones durante la primera quincena de enero

Durante la primera quincena de enero , la actividad turística en la provincia de Santa Fe generó un impacto económico de 50.819 millones de pesos , con la llegada de más de 100.700 turistas a zonas ribereñas, ciudades y fiestas populares , según datos del Observatorio Turístico Provincial .

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe , Gustavo Puccini , destacó que los turistas “ elijan a Rosario y a la ciudad de Santa Fe , y que vengan a disfrutar de nuestras fiestas populares , que reflejan la identidad santafesina . Es un orgullo, pero también el resultado del trabajo que venimos haciendo desde que asumimos para mejorar la seguridad en las grandes ciudades y potenciar el turismo en Santa Fe , que durante años estuvo postergado”.

Además, el funcionario remarcó que “estamos apostando fuerte a la infraestructura vial y a generar mayor conectividad aérea, potenciando nuestros aeropuertos internacionales”. En ese sentido, precisó que la remodelación del Aeropuerto Internacional de Rosario, junto a la incorporación de nuevos destinos y frecuencias, fortalece la llegada de turistas extranjeros a la provincia.

Los números del turismo en Santa Fe

El informe oficial detalla que la ocupación hotelera promedio alcanzó el 68 % en toda la provincia, mientras que en complejos turísticos y cabañas ubicadas sobre los ríos Paraná, Carcarañá y lagunas trepó al 82,5 %, con un pico del 89 % entre el 9 y el 11 de enero.

Estos registros consolidan una tendencia sostenida desde fines de 2025, cuando muchos destinos turísticos santafesinos trabajaron a plena capacidad.

En cuanto al gasto turístico, los visitantes destinaron más de $4.050 millones en alojamiento y más de $26.000 millones en recreación. A su vez, el impacto económico de los turistas no pernoctantes superó los $20.000 millones.

Los datos reflejan el trabajo conjunto entre el sector público y privado para sostener y fortalecer la actividad turística, impulsando eventos culturales y fiestas populares que refuerzan la identidad local y dinamizan las economías regionales.

Fiestas populares: impulso al turismo de cercanía

En el marco de la estrategia del Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Turismo, para promover el turismo de cercanía, las fiestas populares y eventos culturales convocaron durante enero a más de 250.000 personas, entre santafesinos y turistas, consolidando a la provincia como un destino turístico atractivo.

Entre los eventos destacados, el 3° Festival del Jaaukanigás, realizado en el Anfiteatro Municipal de Reconquista, reunió a más de 55.000 personas, con un crecimiento del 10 % respecto de 2025, dinamizando el comercio, la gastronomía y el alojamiento.

El 25° Festival Provincial Nuestro Canto, en Moussy-Avellaneda, convocó a 11.000 asistentes.

El 40° Festival Provincial del Pescador, en Sauce Viejo, reunió a casi 30.000 personas, posicionando a la localidad como un referente de la música popular y las tradiciones folklóricas.

También se destacaron la Fiesta de la Cerveza en San Carlos Centro (6.000 asistentes); el 130° Aniversario Fundacional de Pueblo Esther (10.000); el 14° Festival Internacional El Latinoamericano en Correa (6.000); y la XVIII Fiesta Provincial de la Carne en Nelson, con más de 4.500 personas.

A esto se suman la Gran Noche de Reyes en Totoras, con la actuación de Luciano Pereyra; el Torneo de Vóley Playero “24 Hs Sauce”; el Festival de las Noches Verdes; la Fiesta Regional de la Arena Blanca de Malabrigo; la Finalísima del Chamamé en Gobernador Crespo; y la Fiesta del Verano en la Costa, en Cayastá, entre otros eventos.

Fin de semana con múltiples propuestas turísticas en Santa Fe

Este fin de semana, la provincia de Santa Fe ofrece una amplia agenda turística y cultural, con fiestas populares, carnavales, festivales folklóricos, propuestas gastronómicas y eventos deportivos.

Las actividades comienzan el viernes con la Fiesta del Deporte de Coronda y continúan con las Fiestas Provinciales del Sol en Romang, del Queso en Progreso, de la Pizza Artesanal en Aurelia, del Islero en Santa Rosa de Calchines y del Cooperativismo en Sunchales. También se destacan Barrancas Bajo las Estrellas, los festejos por el 147° aniversario de Avellaneda y el inicio de los carnavales en San Carlos Centro y Salto Grande.

En la ciudad de Santa Fe, se realizará el Festival Folklórico y Solidario de Guadalupe, la Fiesta Provincial de la Chopera y el Tour Suramericano en la Estación Belgrano, consolidando una propuesta diversa para residentes y turistas.