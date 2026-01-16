Entra en vigencia el nuevo sistema de subsidios dispuestos por Nación: los detalles

Los usuarios podrán actualizar sus datos y la composición de su grupo familiar

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , el cual abarca los servicios de electricidad, gas natural por redes, gas propano y gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas.

Para la implementación de este régimen, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) , que utilizará la información actual del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Los usuarios podrán actualizar sus datos y la composición de su grupo familiar a través de formularios digitales o de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés).

La medida se oficializó mediante la Resolución 13/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este viernes en el Boletín Oficial. En esta norma se instruye a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético para que asuma la gestión operativa del padrón de beneficiarios y los mecanismos de inscripción y revisión.

Detalles del nuevo subsidios focalizados para el consumo eléctrico

El nuevo sistema establece bloques de consumo base para la energía eléctrica. De forma general, el límite subsidiado será de 300 kWh para los meses de verano (diciembre, enero y febrero) y de invierno (mayo a agosto), y de 150 kWh para el resto del año.

Sin embargo, la normativa contempla consumos base diferenciales para zonas cálidas y muy cálidas, con topes de hasta 370 kWh y 550 kWh respectivamente durante los meses de verano.

