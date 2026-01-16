Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión y Colón ya conocen sus zonas en el Torneo Proyección 2026

Se sortearon las zonas y el calendario de la Temporada 2026 de la Proyección. Unión integrará la Zona A, mientras que Colón competirá en la Zona B.

16 de enero 2026 · 10:22hs
La Temporada 2026 de la categoría Proyección ya está en marcha desde los escritorios. En la sede de la Liga Profesional de Fútbol se realizó el sorteo de zonas y se definió el calendario, un paso clave para Unión y Colón, que afrontarán el año en grupos distintos y con desafíos de alto voltaje competitivo.

La Zona A que le tocó a Unión

Unión integrará la Zona A, un grupo cargado de historia y competitividad, con varios clubes que suelen pelear en los primeros planos del fútbol argentino y que trasladan esa jerarquía a sus divisiones formativas. Entre los rivales más destacados aparecen River, Racing, San Lorenzo, Rosario Central, Vélez, Talleres e Instituto, todos con estructuras juveniles consolidadas.

Además, el Tatengue deberá medirse con el resto de los integrantes de la zona: Tigre, Banfield, Barracas Central, Sarmiento, Gimnasia de Mendoza, Argentinos Juniors, Godoy Cruz, Aldosivi, Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata. Un recorrido largo y exigente, donde la regularidad será determinante para meterse entre los cuatro primeros y acceder a los playoffs.

La Zona B que afrontará Colón

Colón, en tanto, quedó ubicado en la Zona B, un grupo que también reúne nombres fuertes y promete una competencia intensa desde la primera fecha. Entre los equipos de mayor peso figuran Boca, Independiente, Estudiantes, Lanús, Huracán y Newell’s, todos con tradición y protagonismo en torneos juveniles.

El Sabalero completará su camino frente a Central Córdoba, Quilmes, San Martín de San Juan, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético de Rafaela, Deportivo Riestra, Belgrano, Ferro, Defensa y Justicia y Estudiantes de Río Cuarto, en una zona amplia y pareja, donde cada punto puede ser decisivo.

Formato, calendario y televisación

La temporada se dividirá en Torneo Apertura y Torneo Clausura, con idéntico formato: dos zonas de 18 equipos, 17 fechas más una jornada interzonal/clásicos en la décima fecha. Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final.

El Apertura se jugará del 3 de febrero al 18 de junio, con final prevista para el 5 de julio, mientras que el Clausura irá del 14 de julio al 19 de noviembre, con definición el 8 de diciembre. Además, los ganadores de ambos torneos disputarán el Trofeo de Campeones, y el equipo con más puntos en la tabla anual será consagrado Campeón de Liga.

Entre las consideraciones organizativas, se resolvió que no habrá partidos matutinos ni superposición con fechas entresemana de Primera División. La competencia continuará incluso durante el Mundial, salvo en jornadas con participación de la Selección Argentina. Todos los encuentros se podrán ver a través de lpfplay.com, mientras que entre cuatro y seis partidos por fecha contarán con transmisión televisiva por TNT Sports y/o ESPN, garantizando visibilidad para una categoría clave en el desarrollo del fútbol argentino.

