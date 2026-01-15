El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

Este jueves Unión hará de local ante Atenas por la Liga Nacional, en el Ángel Malvicino. Horarios, precios y un duelo clave para escalar.

Unión volverá a presentarse ante su gente en una noche especial de Liga Nacional . Este jueves, desde las 21, el equipo rojiblanco enfrentará a Atenas en el estadio Ángel Malvicino, con el objetivo de hacerse fuerte como local y sumar un triunfo clave en el tramo regular del torneo.

El partido corresponde al Juego 18 de la temporada y se disputará en el estadio Ángel P. Malvicino , un escenario que suele potenciar al Tatengue. El encuentro también podrá verse en vivo por BasquetPass , permitiendo que los hinchas sigan cada detalle desde cualquier punto del país. La dirigencia rojiblanca dio a conocer los valores para el público que quiera acompañar al equipo. Las entradas generales tienen un costo de $5.000 para socios y $7.000 para no socios , mientras que las plateas se fijaron en $14.000 para socios y $20.000 para no socios .

El Malvicino, un factor para el Tatengue

Unión buscará apoyarse en el empuje de su gente y en la localía para imponer condiciones frente a un rival histórico como Atenas. Cada presentación en casa es una oportunidad para consolidar identidad, ganar confianza y mantenerse competitivo en una Liga Nacional cada vez más exigente.

Más allá del rival, el encuentro representa una prueba importante para medir el momento del equipo. Con el calendario avanzando, sumar en casa se vuelve determinante para aspirar a mejores posiciones y encarar con optimismo la recta final de la fase regular.