Sanjustino ya conoce contra quién y cuándo va por las semis del Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú será el rival de Sanjustino el próximo domingo 18 de enero, a las 17 en el estadio de los Eucaliptos por el Regional Amateur.

Tras el pronunciamiento del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal en el que Defensores de Pronunciamiento fue descalificado de la competencia, lo que definió el rival del único representante de la Liga Santafesina en el certamen: El Verde viajará a Gualeguaychú por el primer chico de la serie. El próximo domingo en la capital del Carnaval, Sanjustino visita a Juventud a partir de las 20.

El próximo domingo 18 de enero, desde las 17 y en el estadio de los Eucaliptos, Sanjustino juega la Ida de la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur visitando a Juventud Unida de Gualeguaychú. La cuaterna encargada de impartir justicia proviene de la Liga Riotercerense y estará encabezada por Lucas Rodríguez. Lautaro Macchiavello y Joaquín Paredes serán los asistentes de línea y Agustín Villafañe será el cuarto árbitro.

Luego de hacer un buen desempeño en la fase de grupo, terminando en el primer lugar con 16 puntos en la Zona 9. En lo que fue los cruces de eliminación directa, siguió demostrando buen fútbol y un equipo que sabe lo que quiere y lo que busca.

Primero eliminó en Octavos de Final a un equipo histórico y candidato como lo es Atlético Paraná con un global de 1-0. Posteriormente, se vio las caras con Atlético María Grande, un rival no tan conocido pero que no la iba a tener fácil para clasificarse a Semifinales. Pero cumplió, venció en los 2 partidos por 2-1 al conjunto mariagrandense y saca pasaje a las semifinales.

Su próximo rival, será nada mas y nada menos que Juventud Unida de Gualeguaychú. Un equipo con historia, que supo jugar B Nacional y que buscará disputar el Federal A nuevamente. La ida será el 18 de Enero en el Estadio Los Eucaliptos en Gualeguaychú. Mientras que se definirá todo el domingo 25 en el Coloso del Oeste.

El equipo dirigido por Molina viene de una doble victoria ante Atlético María Grande, mientras que los albicelestes tras ser derrotados en la ida ante Def. de Pronunciamiento por 2 a 0, ganaban el juego de vuelta por el mismo resultado, hasta que tras una reyerta de los visitantes sobre el árbitro del partido, el juego se suspendió y el fallo del tribunal, le otorgó el pase a Juventud.

Los últimos enfrentamientos entre ambos, fueron en 2013, dónde competían por el Federal B de aquel entonces, en el todos contra todos, se jugó primero en Gualeguaychú, donde igualaron 0 a 0, pero en el Coloso, Sanjustino se impuso por 2 a 1, con goles del "Tucu" Nievas y Maxi Benítez, lo más sobresaliente de todo esto, es que Juventud ascendió ese año, perdiendo nada más que este partido ante el Matador.