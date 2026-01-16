Uno Santa Fe | Ovación | Aquiles Balaudo

Aquiles Balaudo será protagonista de la Maratón Santa Fe - Coronda

El galvense Aquiles Balaudo, representante de CECI, nadará nuevamente la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda que se realizará el domingo 1° de febrero.

Ovación

Por Ovación

16 de enero 2026 · 11:54hs
Aquiles Balaudo será protagonista de la Maratón Santa Fe - Coronda

La Maratón Santa Fe–Coronda celebrará el próximo 1 de febrero de 2026 su 48ª edición, en el marco del 65º aniversario de la competencia. Reconocida como uno de los tres templos mundiales de las aguas abiertas, la prueba volverá a reunir a destacados especialistas internacionales en un recorrido que combina tradición, exigencia y emoción.

Aquiles Balaudo: nombre de peso en la maratón

Entre los grandes protagonistas estará Aquiles Balaudo, oriundo de Gálvez (Santa Fe), quien afrontará su octava participación en esta emblemática maratón. Balaudo es uno de los referentes argentinos de la disciplina y sus palabras reflejan la intensidad y el significado de esta prueba en su carrera.

LEER MÁS: El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

“La Santa Fe–Coronda fue mi puerta de ingreso al mundo de las ultramaratones y el inicio de todo lo mejor que viví como deportista. Es una competencia en la cual cada nadador, desde el primero hasta el último, debe llevar su cuerpo al límite. Santa Fe–Coronda ocupa un lugar muy importante en mi corazón: me ha tocado atravesar momentos difíciles y también vivir experiencias intensas e inolvidables. No alcanzan las palabras para describir lo que recorre mi cuerpo durante esta maratón.”

Siete ediciones de experiencia

Con la experiencia de siete ediciones previas, Balaudo encara este nuevo desafío con la misma disciplina y compromiso que lo caracterizan: “La preparación no difiere demasiado de años anteriores: sumar y sumar para llegar lo mejor posible. El nivel de los nadadores, aunque la cantidad no sea grande, es de una calidad excepcional. Esperamos una carrera dura, intensa y rápida. Este año,además, la arribada a Santo Tomé puede ser un factor decisivo en el desarrollo de la prueba. Por eso, el objetivo es claro: trabajar duro, focalizar, recuperar y estar listo para lo que se presente el 1 de febrero.

LEER MÁS: Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Aquiles Balaudo, hijo de la ciudad de Gálvez, representa en cada brazada el orgullo santafesino. Con su octava participación en la Santa Fe–Coronda, se prepara no solo para afrontar una de las pruebas más exigentes del calendario mundial de aguas abiertas, sino también para honrar la tradición de esta maratón que cumple 65 años de historia.

Su objetivo es claro: competir con entrega y pasión para dejar a Santa Fe en lo más alto, reafirmando el vínculo indisoluble entre la provincia y una competencia que es símbolo de esfuerzo, identidad y prestigio internacional.

Aquiles Balaudo Maratón Santa Fe - Coronda Santa Fe Natación
Noticias relacionadas
Sanjustino deberá visitar a Juventud de Gualeguaychú en la ida de las semifinales del Regional Amateur.

Sanjustino ya conoce contra quién y cuándo va por las semis del Regional Amateur

union y colon ya conocen sus zonas en el torneo proyeccion 2026

Unión y Colón ya conocen sus zonas en el Torneo Proyección 2026

capibaras xv comenzo su preparacion para el super rugby americas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Villa Dora debutará ante Gimnasia de La Plata en la Liga Argentina Femenina.

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Lo último

Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

Último Momento
Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

Controles de peso a camiones: detectaron excesos de hasta 26 toneladas en rutas de Santa Fe

Controles de peso a camiones: detectaron excesos de hasta 26 toneladas en rutas de Santa Fe

Ovación
Unión y Colón ya conocen sus zonas en el Torneo Proyección 2026

Unión y Colón ya conocen sus zonas en el Torneo Proyección 2026

Aquiles Balaudo será protagonista de la Maratón Santa Fe - Coronda

Aquiles Balaudo será protagonista de la Maratón Santa Fe - Coronda

Sanjustino ya conoce contra quién y cuándo va por las semis del Regional Amateur

Sanjustino ya conoce contra quién y cuándo va por las semis del Regional Amateur

Jornada positiva para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada positiva para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus