Aquiles Balaudo será protagonista de la Maratón Santa Fe - Coronda

La Maratón Santa Fe–Coronda celebrará el próximo 1 de febrero de 2026 su 48ª edición, en el marco del 65º aniversario de la competencia. Reconocida como uno de los tres templos mundiales de las aguas abiertas, la prueba volverá a reunir a destacados especialistas internacionales en un recorrido que combina tradición, exigencia y emoción.

Entre los grandes protagonistas estará Aquiles Balaudo , oriundo de Gálvez (Santa Fe), quien afrontará su octava participación en esta emblemática maratón. Balaudo es uno de los referentes argentinos de la disciplina y sus palabras reflejan la intensidad y el significado de esta prueba en su carrera.

“La Santa Fe–Coronda fue mi puerta de ingreso al mundo de las ultramaratones y el inicio de todo lo mejor que viví como deportista. Es una competencia en la cual cada nadador, desde el primero hasta el último, debe llevar su cuerpo al límite. Santa Fe–Coronda ocupa un lugar muy importante en mi corazón: me ha tocado atravesar momentos difíciles y también vivir experiencias intensas e inolvidables. No alcanzan las palabras para describir lo que recorre mi cuerpo durante esta maratón.”

Siete ediciones de experiencia

Con la experiencia de siete ediciones previas, Balaudo encara este nuevo desafío con la misma disciplina y compromiso que lo caracterizan: “La preparación no difiere demasiado de años anteriores: sumar y sumar para llegar lo mejor posible. El nivel de los nadadores, aunque la cantidad no sea grande, es de una calidad excepcional. Esperamos una carrera dura, intensa y rápida. Este año,además, la arribada a Santo Tomé puede ser un factor decisivo en el desarrollo de la prueba. Por eso, el objetivo es claro: trabajar duro, focalizar, recuperar y estar listo para lo que se presente el 1 de febrero.

Aquiles Balaudo, hijo de la ciudad de Gálvez, representa en cada brazada el orgullo santafesino. Con su octava participación en la Santa Fe–Coronda, se prepara no solo para afrontar una de las pruebas más exigentes del calendario mundial de aguas abiertas, sino también para honrar la tradición de esta maratón que cumple 65 años de historia.

Su objetivo es claro: competir con entrega y pasión para dejar a Santa Fe en lo más alto, reafirmando el vínculo indisoluble entre la provincia y una competencia que es símbolo de esfuerzo, identidad y prestigio internacional.