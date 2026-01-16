Colón estira la licencia del Pulga Rodríguez y posterga una definición clave

La dirigencia de Colón resolvió extender la licencia de Luis Miguel Rodríguez hasta el 30 de enero y volvió a dilatar una situación sensible en plena pretemporada.

La situación de Pulga Rodríguez sumó este martes un nuevo capítulo que expone la falta de resolución en uno de los temas más delicados del mercado sabalero. La Comisión Directiva de Colón decidió extender la licencia del futbolista hasta el 30 de enero , notificándolo de manera formal en una decisión que volvió a correr los tiempos.

El delantero había llegado este lunes a Santa Fe , tras viajar desde Tucumán, con la intención de reintegrarse a los trabajos en el Predio 4 de Junio . Incluso, se encontraba acomodando sus pertenencias para cumplir con la rutina habitual del plantel profesional cuando recibió la comunicación oficial. La notificación fue redactada este jueves 15 y recibida por correo electrónico a las 6.50 , apenas una hora y diez minutos antes del inicio del entrenamiento , pautado para las 8. Una decisión intempestiva que sorprendió al jugador y volvió a tensar un vínculo ya desgastado.

La extensión de la licencia confirma que Rodríguez no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico, pero también evidencia que la dirigencia aún no cerró la rescisión de contrato ni definió los términos finales de su salida. Desde lo futbolístico, el Pulga sigue entrenándose de manera individual y al margen del grupo, mientras Colón intenta ordenar una pretemporada que necesita certezas, especialmente en un contexto donde cada decisión impacta en lo económico y en el armado del plantel.

LEER MÁS: "Si Colón no lo quiere, le tiene que hacer una propuesta económica al Pulga"

Pulga Rodríguez y un final anunciado

La determinación de estirar la licencia hasta fin de mes refuerza la sensación de un final de ciclo irreversible, aunque todavía sin acuerdo firmado. En el mientras tanto, Colón prolonga una situación incómoda con uno de los nombres más pesados de su historia reciente, en un escenario que pide definiciones urgentes.

El reloj corre, la pretemporada avanza y el caso Pulga Rodríguez sigue siendo un tema abierto que la dirigencia deberá resolver más temprano que tarde.