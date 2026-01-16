TC2000 en Santa Fe: crecen las posibilidades de que la competencia llegue a la ciudad en 2026

Uno Santa Fe | Santa Fe | TC2000

El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que el regreso del Super TC2000 sigue en agenda y que el 2026 aparece como el año más viable, aunque aclaró que la concreción del evento dependerá de un esfuerzo público-privado y de las prioridades de la ciudad

16 de enero 2026 · 10:57hs
TC2000 en Santa Fe durante el año 2018.

La posibilidad de que el Super TC2000 vuelva a disputarse en la ciudad de Santa Fe volvió a instalarse con fuerza tras las declaraciones del intendente Juan Pablo Poletti, quien confirmó que el evento sigue siendo un sueño vigente tanto para su gestión como para el Gobierno provincial.

Durante una conferencia de prensa centrada en el balance y proyección de los eventos deportivos, el jefe del Ejecutivo local destacó que 2025 no será el año del regreso, pero dejó en claro que el 2026 está en la cabeza del intendente desde el inicio de su mandato. “2025 no, hablemos del 2026”, afirmó Poletti al ser consultado puntualmente por la vuelta del TC2000 a Santa Fe.

Un año cargado de eventos y visitas internacionales

Poletti remarcó que 2026 será un año muy positivo para Santa Fe, con una intensa agenda de actividades que generarán movimiento turístico, económico y cultural. Entre los hitos destacados, mencionó la llegada de visitantes internacionales por los juegos Sudamericanos y el impacto del Mundial, lo que posiciona a la ciudad en el mapa regional e internacional.

En ese contexto, el intendente subrayó que su objetivo es consolidar a Santa Fe como una ciudad grande de eventos, capaz de albergar espectáculos deportivos de primer nivel.

Prioridades, recursos finitos y trabajo público-privado

No obstante, Poletti fue claro al señalar que la posibilidad de traer nuevamente el Super TC2000 está condicionada por las prioridades estructurales de la ciudad y la disponibilidad de recursos. “Los recursos son finitos. Cuando uno ve las lluvias y las problemáticas en muchos barrios, tiene que tener claras las prioridades”, explicó.

Aun así, aclaró que soñar con grandes eventos no es incompatible con atender las necesidades básicas, y puso como ejemplo la evolución del Hospital Cullen, donde se avanzó “paso a paso” hasta lograr cirugías cardíacas gratuitas.

En ese marco, remarcó que un evento de esta magnitud solo es posible con una fuerte articulación público-privada. “Público solo es imposible. Por eso invito a todos los privados que se quieran sumar para poder traer a Santa Fe el TC2000”, sostuvo.

Circuitos en estudio y una ilusión que no se abandona

Poletti confirmó además que ya existen bosquejos de distintos circuitos urbanos, que combinan trazados históricos con recorridos más recientes, buscando abaratar costos y facilitar el armado, uno de los puntos más complejos de la competencia.

Si bien evitó promesas, fue contundente en un mensaje: el regreso del Super TC2000 a Santa Fe no está descartado. “No voy a prometer que vuelve, pero sí digo que está en el sueño de este intendente y del gobernador. Si no es en 2026, lo seguiremos soñando para 2027”, concluyó.

TC2000 2026 Santa Fe
