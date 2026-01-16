TC2000 en Santa Fe: crecen las posibilidades de que la competencia llegue a la ciudad en 2026

El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que el regreso del Super TC2000 sigue en agenda y que el 2026 aparece como el año más viable, aunque aclaró que la concreción del evento dependerá de un esfuerzo público-privado y de las prioridades de la ciudad

La posibilidad de que el Super TC2000 vuelva a disputarse en la ciudad de Santa Fe volvió a instalarse con fuerza tras las declaraciones del intendente Juan Pablo Poletti , quien confirmó que el evento sigue siendo un sueño vigente tanto para su gestión como para el Gobierno provincial.

Durante una conferencia de prensa centrada en el balance y proyección de los eventos deportivos , el jefe del Ejecutivo local destacó que 2025 no será el año del regreso , pero dejó en claro que el 2026 está en la cabeza del intendente desde el inicio de su mandato. “ 2025 no, hablemos del 2026 ”, afirmó Poletti al ser consultado puntualmente por la vuelta del TC2000 a Santa Fe .

Un año cargado de eventos y visitas internacionales

Poletti remarcó que 2026 será un año muy positivo para Santa Fe, con una intensa agenda de actividades que generarán movimiento turístico, económico y cultural. Entre los hitos destacados, mencionó la llegada de visitantes internacionales por los juegos Sudamericanos y el impacto del Mundial, lo que posiciona a la ciudad en el mapa regional e internacional.

En ese contexto, el intendente subrayó que su objetivo es consolidar a Santa Fe como una ciudad grande de eventos, capaz de albergar espectáculos deportivos de primer nivel.

Prioridades, recursos finitos y trabajo público-privado

No obstante, Poletti fue claro al señalar que la posibilidad de traer nuevamente el Super TC2000 está condicionada por las prioridades estructurales de la ciudad y la disponibilidad de recursos. “Los recursos son finitos. Cuando uno ve las lluvias y las problemáticas en muchos barrios, tiene que tener claras las prioridades”, explicó.

Aun así, aclaró que soñar con grandes eventos no es incompatible con atender las necesidades básicas, y puso como ejemplo la evolución del Hospital Cullen, donde se avanzó “paso a paso” hasta lograr cirugías cardíacas gratuitas.

En ese marco, remarcó que un evento de esta magnitud solo es posible con una fuerte articulación público-privada. “Público solo es imposible. Por eso invito a todos los privados que se quieran sumar para poder traer a Santa Fe el TC2000”, sostuvo.

Circuitos en estudio y una ilusión que no se abandona

Poletti confirmó además que ya existen bosquejos de distintos circuitos urbanos, que combinan trazados históricos con recorridos más recientes, buscando abaratar costos y facilitar el armado, uno de los puntos más complejos de la competencia.

Si bien evitó promesas, fue contundente en un mensaje: el regreso del Super TC2000 a Santa Fe no está descartado. “No voy a prometer que vuelve, pero sí digo que está en el sueño de este intendente y del gobernador. Si no es en 2026, lo seguiremos soñando para 2027”, concluyó.

• LEER MÁS: El turismo en Santa Fe generó más de $50.800 millones durante la primera quincena de enero