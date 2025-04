Elección de convencionales constituyentes: arranca el escrutinio definitivo con la mira puesta en la banca 69

El Tribunal Electoral de la provincia comenzará este martes el escrutinio definitivo tanto de las elecciones de convencionales como de las Paso de concejales y las autoridades del mismo estiman que el domingo está terminada la tarea. Si bien fuentes del propio Tribunal creen que no surgirán cambios en la distribución de cargos que surgió del recuento provisorio del domingo a la noche, en dos de los espacios justicialistas que compitieron, Más para Santa Fe (la lista de Juan Monteverde) y en Activemos (Marcelo Lewandowski), hay expectativas que quedarse con la banca 69 de la Convención Constituyente, que por ahora la cuenta como propia el oficialismo.

Es que el escrutinio provisorio difundió datos del 98,75% de las mesas constituidas, pues faltaba cargar resultados de 37 mesas no informadas y 68 desestimadas por tener mal confeccionados los telegramas. Son 12.841 votos a sumar, la mayoría del departamento Rosario, y la diferencia de votos que debería torcer los dos espacios justicialistas no es grande: 684 el de Lewandowski, 1.655 el de e Monteverde.

CONVENCION.JPG

Recuento

La distribución de cargos que surgió del recuento provisorio es el siguiente: 33 para Unidos, 12 para Más para Santa Fe, 10 para la Libertad Avanza, 7 para Somos Vida y Libertad, 4 para Activemos y 3 para el Frente de la Esperanza.

El quinto lugar en la lista de Activemos lo ocupa Amadeo Enrique Vallejos, mientras que el noveno de la lista por distrito único de Más para Santa Fe –este frente llegaba a 12 por contar con cuatro representantes departamentales– es el titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Martín Lucero.

Tanto en el oficialismo como en el Tribunal Electoral creen que no habrá cambios y se confirmarán las 33 bancas para Unidos. Pero los otros sectores adelantaron que sus fiscales no sacarán los ojos de esas urnas. Sobre todo los de Más para Santa Fe, que entienden que el gobernador Maximiliano Pullaro hará lo imposible para que no se termine colando el sindicalista docente, férreo opositor a su gestión.

Desde el Tribunal Electoral dijeron además que no hubo presentaciones ni impugnación alguna del resultado y que si no surgen inconvenientes ni reparos concluirán la tarea este domingo.

