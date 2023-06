Elisa Carrió y la interna con Macri: "No voy a ir a la represión indiscriminada con muertos"

La líder de la Coalición Cívica se mostró en contra de políticas de mano dura y criticó a Milei. Defendió su política de no ser parte del "frente de frentes" en Santa Fe y cargó contra Bonfatti, Angelini, Losada y el Senado que es "el centro de la impunidad"

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se diferenció de las políticas represivas de mano dura, advirtió que “no voy a ir a la represión indiscriminada con muertos” y explicó porque su partido lleva candidatos propios y no forma parte del “frente de frentes” opositor en Santa Fe.

En una entrevista con De 12 a 14 (El Tres), Lilita defendió una ampliación de Juntos por el Cambio, por ejemplo con peronistas federales como el cordobés Juan Schiaretti, y criticó el acercamiento del ex presidente Mauricio Macri y la precandidata del PRO Patricia Bullrich al libertartario de derecha Javier Milei.

La ex diputada nacional dijo que la “dolarización” que promueve el economista puede sonar “tentadora” pero aclaró que con esa receta no habrá suba de salarios sino todo lo contrario: “Tu abuelo va a ganar 50 dólares y te van a llegar 100 dólares de luz”.

“Viene un año negro para la Argentina, hasta junio del año que viene”, pronóstico y en ese sentido rechazó controlar el descontento social con violencia.

“No voy a ir a la represión indiscriminada con muertos. Hay mucha gente en Buenos Aires que dice «hay que matarlos» pero la experiencia de El Salvador es terrible. ¿Hay que matar a un pobre?”, dijo después de hablar de sus diferencias con Macri por la estrategia en Córdoba. También recordó el estallido social de 2001.

Narcotráfico y expulsión

Sobre la interna en la provincia, Carrió señaló que la Coalición Cívica presenta candidatos propios por fuera del espacio “Unidos para cambiar Santa Fe” con Eduardo Maradona y Lucila Lehmann.

“Estamos unidos a nivel nacional pero por la inclusión de (Antonio) Bonfatti, responsable máximo del crecimiento del narcotráfico en Santa Fe, y del socalismo fui expulsada del frente de frentes, vamos a ir solos”, afirmó.

“El problema es que en Santa Fe termina la ruta de la droga, que es la 34, armada por la política hace 30 años y sin custodia de Gendarmería”, dijo y recordó que ella le avisó a Hermes Binner sobre ese fenómeno pero en esos años le decían “loca”.

Señaló que el narcotráfico hoy usa la ruta de Bolivia a Paraguay, donde la droga baja en barcazas con cereales y luego sigue por los puertos de Rosario y San Lorenzo. Dijo que esa ciudad ubicada al norte de la ciudad es “un escándalo” y advirtió que “el delito no tiene partido”.

Carrió también señaló que le avisó a Carolina Losada, quien ahora denuncia a su competidor interno Maximiliano Pullaro (ambos precandidatos a gobernador en esa interna), que “ella tenía que hacer otra cosa” y propuso que “hagan una cosa más limpia”.

Dentro de ese mismo sector, calificó de “puntero político ordinario” a Federico Angelini, presidente del PRO y compañero de fórmula de Losada en Santa Fe. “Con ese tipo no voy a hablar nunca”, definió.

A Bonfatti también lo acuso de aumentar el presupuesto del Senado provincial que maneja una “fortuna” en reparto de subsidios discrecionales y es “el centro de la impunidad.

“Ahí está subertida la forma de gobierno, nunca denunciaron al narco y lo tienen ahí, además controlan a los fiscales, tienen diez veces su presupuesto”, siguió y apuntó contra el senador Armando Traferri de San Lorenzo por no presentarse a la Justicia y ampararse en sus fueros.

“Ahora me dicen «yo lo voté a Traferri pero no sabía»”, se quejó y propuso como contraste “dar el cuerpo” a ciertas batallas de mayor transparencia. “Votenme para controlar la corrupción”, ensayó y agregó: “Estoy harta de los que sentados en su casa dicen esto no va más y la política es horrible”.