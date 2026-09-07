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"Ya no tienen voz": familiares denunciaron las condiciones de encierro de los presos trasladados a la nueva cárcel de Recreo

Familiares de personas privadas de la libertad se concentraron frente al penal durante el fin de semana. Uno de ellos afirmó que los internos fueron ubicados en un sector alejado y que atraviesan distintas dificultades

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de septiembre 2026 · 11:36hs
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Ya no tienen voz: familiares denunciaron las condiciones de encierro de los presos trasladados a la nueva cárcel de Recreo

A pocos días de la inauguración de la nueva Unidad Penitenciaria N.º 9 de Recreo, familiares de personas privadas de la libertad trasladadas al penal se manifestaron durante el fin de semana frente al establecimiento para reclamar por las condiciones en las que, según denunciaron, se encuentran los internos.

La protesta tuvo distintos momentos. El domingo, antes del mediodía, un grupo de familiares volvió a concentrarse frente al penal y la manifestación incluyó quema de cubiertas. Además, utilizaron parlantes para intentar comunicarse con los internos que permanecían alojados dentro de la unidad.

LEER MÁS: Tensión en la cárcel de Recreo: Provincia atribuyó las protestas a la adaptación a un régimen penitenciario más duro

"Acá estamos", les gritaban desde el exterior y, también les transmitían los nombres de los familiares que se encontraban en el lugar para hacerles saber que estaban allí.

El reclamo de los familiares

Uno de los familiares que participó de la manifestación explicó que el reclamo comenzó a partir del traslado de internos que se encontraban alojados en otros establecimientos y comisarías. Según su relato, algunos de los presos fueron trasladados desde pabellones de conducta y sectores donde tenían actividades laborales, educativas o religiosas hacia la nueva unidad de Recreo.

"Se ha inaugurado una cárcel donde no está habilitada", sostuvo el familiar entrevistado, quien cuestionó además que los traslados se hayan realizado "de la noche a la mañana" y sin comunicación previa a las familias. El hombre aseguró que los familiares comenzaron a recibir mensajes de los internos en los que les manifestaban que estarían atravesando distintas dificultades dentro del penal.

Entre las situaciones denunciadas mencionó presuntos malos tratos, falta de comida, problemas con la ropa y ausencia de abrigo, además de personas que se habrían enfermado.

"Les han tirado toda la ropa que tenían, no tienen abrigo, se están enfermando", afirmó durante la entrevista. El familiar también sostuvo que los internos fueron ubicados en un sector alejado del establecimiento y que, ante determinados reclamos, intentaban comunicarse hacia el exterior mediante gritos.

"Nosotros vinimos pacíficamente"

De acuerdo con su testimonio, los familiares habían presentado una nota para expresar sus reclamos y solicitar información, pero aseguró que hasta el momento no habían recibido una respuesta.

También remarcó que comprenden que las personas privadas de la libertad deben permanecer encerradas, pero cuestionó las condiciones en las que se estaría produciendo el alojamiento.

"Nosotros entendemos que están en una cárcel, tienen que estar encerrados, es lo lógico", señaló. Sin embargo, insistió en que el principal reclamo está relacionado con las pertenencias y las condiciones de permanencia de los internos.

El domingo, según explicó, los familiares volvieron a reunirse frente al penal y realizaron una jornada de oración. "Nos pusimos a orar porque muchos somos cristianos. Oramos no solamente por nuestros hijos, sino también por el Servicio Penitenciario", contó.

Una situación que genera preocupación en Recreo

La manifestación se produjo pocos días después de la inauguración de la nueva cárcel de Recreo, una obra que generó expectativas en materia de infraestructura penitenciaria y traslado de personas privadas de la libertad.

El conflicto, sin embargo, abrió un escenario de tensión entre familiares de internos y las autoridades penitenciarias, al tiempo que algunos vecinos expresaron preocupación por la posibilidad de que las protestas frente al establecimiento se repitan.

Las denuncias formuladas durante la manifestación deberán ser corroboradas por las autoridades correspondientes, particularmente aquellas relacionadas con alimentación, abrigo, pertenencias y presuntos malos tratos.

El reclamo de los familiares, mientras tanto, pone el foco en las condiciones de los primeros días de funcionamiento de la nueva unidad penitenciaria y en la necesidad de que exista información clara sobre los traslados y la situación de las personas alojadas allí.

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