Colón tiene en el radar a un mediocampista ofensivo que juega en Primera División

La dirigencia sabalera junto con Diego Colotto trabajan en la búsqueda de sumar un refuerzo y el nombre apuntado es un volante que está en Instituto

Jonás Acevedo está en la mira para reforzar el plantel de Colón.

Hasta el 2 de septiembre, Colón tiene tiempo para sumar un refuerzo, luego de la salida a préstamo de Leandro Allende a Guaraní de Paraguay. La primera opción era la de Tomás González, que fue descartada ante la negativa del futbolista que decidió quedarse en Estudiantes de Río Cuarto.

Por ello, la dirigencia junto con Diego Colotto comenzaron a analizar otras alternativas y en las últimas horas, la opción que surgió para reforzar el plantel es la de un volante ofensivo que juega en Primera División.

El nombre apuntado y que cuenta con el ok de Iván Delfino es el de Jonás Acevedo, mediocampista de 29 años, que puede desempeñarse como extremo y que juega en Instituto. Y es que el entrenador sabalero lo conoce muy bien por haberlo dirigido en Santamarina de Tandil y además lo pidió como refuerzo para sumarse a Patronato.

Precisamente, ayer ingresó en el partido contra Platense por Copa Argentina, fallando el último penal. La realidad es Acevedo no tiene demasiada continuidad en La Gloria y eso juega a favor de Colón a la hora de negociar un préstamo.

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En lo que va del 2026, Jonás Acevedo disputó 11 partidos con la camiseta de Instituto, siete de ellos fue en el Torneo Apertura, dos en Copa Argentina y otros dos en el actual Clausura.

De hecho, fue suplente en los primeros cuatro partidos sin ingresar y en los últimos dos sumó minutos, ingresando 13' en la victoria ante Central Córdoba y 15' en el empate ante Atlético de Tucumán.

En este año, Acevedo suma 217' en cancha, 164' por el Torneo Apertura, 25' por Copa Argentina y los 28' por el Torneo Clausura.