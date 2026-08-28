Las propuestas son gratuitas e incluyen muestras, ferias, actividades nocturnas y deportes, y las distintas ferias y paseos en la ciudad de Santa Fe

Agenda Santa Fe: continúa la "Feria del Libro" y se suman atracciones para toda la familia

Agenda Santa Fe: continúa la "Feria del Libro" y se suman atracciones para toda la familia

La Municipalidad de Santa Fe diagramó variadas propuestas para este fin de semana , en la Estación Belgrano continúa la Feria del Libro , el MaCA invita a disfrutar el Plenilunio , y a pocos días de los Juegos Suramericanos , quedará inaugurado el estadio multipropósito local, todo esto sumado a las tradicionales ferias y paseos al aire libre.

Este 28 de agosto de 19.30 a 21.30 , te invitamos a vivir una noche especial en el Museo a Cielo Abierto (MaCA), ideal para que vecinos y visitantes puedan capturar la magia de la luna llena en un escenario único, además, estarán presentes los integrantes del Club de Lectura Book and Morfi, para disfrutar de palabras y comida bajo la luna.

XXXII Feria del Libro de Santa Fe

Desde el 26 y hasta el 30 de agosto, la Municipalidad de Santa Fe, el Gobierno de la Provincia y la UNL invitan a visitar una nueva edición de la Feria del Libro, uno de los encuentros culturales más importantes de la región. Con 70 stands y más de 90 actividades, la feria reúne a destacados autores, ilustradores, editoriales, librerías y proyectos vinculados al libro, con una programación pensada para todas las edades, en la misma se realizan presentaciones de libros, talleres, charlas, actividades para los chicos y espacios de encuentro que convierten a la ciudad en un gran escenario para la lectura y la cultura, el viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30, se podrá visitar la misma de 15 a 22, con entrada libre y gratuita. La programación completa puede consultarse en el siguiente link.

Inauguración estadio multipropósito “Invencible Santa Fe”

El nuevo estadio multipropósito “Invencible Santa Fe” será inaugurado este sábado 29 desde las 9, en el sur de la ciudad. El acto marcará además el inicio de la Copa Santa Fe Handball, en la previa de los Juegos Suramericanos 2026, y contará con una fiesta inaugural.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 28

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria de emprendedores Eco Circular, de 16 a 19:30, San Martin y General López.

Sábado 29

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria Del Sol y la Luna, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16 a 20, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 15 a 19, 4 de Enero y Junín.

Domingo 30

Feria Del Sol y la Luna, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 17.30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 19, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Paseo de las 3 Culturas, de 15 a 19, San Martín 1400.

Feria de Artesanos Parque Federal de 15 a 19.30, Regis Martinez y Pedro Víttori.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable"

Continúa la obra en el Teatro 1.º de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se puede visitar de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Parte y Arte”

El viernes 28 de 17.30 a 19, se realizará la activación “La escena en primera persona. Conversatorio con artistas de la muestra Parte y Arte. Prácticas artísticas en Santa Fe durante los años 70 y 80” en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068). La actividad es libre y gratuita.

“La reorganización de aquello que ha sido retenido”

La muestra continúa en exposición, y puede visitarse los martes de 15 a 19, miércoles a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19, con entrada libre y gratuita.

Casa Museo López Claro

“Soy Clementina”: un taller de modelado y autoexploración a cargo de Juan Manuel Preti

En el marco de la muestra “Neogótica Popular”, el Museo César López Claro invita a la comunidad a participar del taller de modelado en porcelana fría “Soy Clementina”. La propuesta se llevará a cabo el sábado 29, de 14 a 17 en la sede del museo (Piedras 7352), con inscripción previa al correo [email protected], dado que posee un cupo limitado de 15 participantes.

“Neogótica popular”

“La dulzura inmóvil de ciertos encierros”

Las muestras en la Casa Museo César López Claro pueden visitarse hasta el viernes 4 de septiembre de 9 a 12, con entrada libre y gratuita.

Fotogalería Municipal

“Hábitat”

La exhibición reúne imágenes de las fotógrafas Elvira Ferrazini, Jesica Felice, Ma. Cecilia Roggero, Sonia Bossio, Vero Orta y Virginia Mazza y puede visitarse hasta el viernes 13 de noviembre de lunes a viernes de 8 a 20.

Centro Experimental del Color

La muestra “El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen” continúa vigente hasta el domingo 30 de este mes de miércoles a viernes de 9 a 13 y miércoles a domingos y feriados de 16 a 19.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

Entre cálices, libros y saberes.

La obra y el legado de la Compañía de Jesús en el patrimonio del Museo San Martín 1540. Los horarios de apertura son los siguientes: miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y 15.30 a 19.

Visitas Guiadas:

Miércoles a sábados a las 9.30, 11, 15 y 16.30.