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Emilio Jatón evalúa una nueva candidatura a intendente de Santa Fe para 2027

El exmandatario local reconoció que le quedaron "cosas por hacer" durante su gestión y señaló que ese balance lo motiva a volver a competir

25 de marzo 2026 · 09:50hs
Emilio Jatón evalúa una nueva candidatura a intendente de Santa Fe para 2027

El exintendente de la ciudad de Santa Fe Emilio Jatón, quien gobernó entre 2019 y 2023, abrió la puerta a una nueva candidatura para las próximas elecciones municipales. "Las intenciones de presentarnos en 2027 para intendente de la ciudad de Santa Fe existen", afirmó, aunque aclaró que la decisión dependerá de los tiempos políticos.

En declaraciones a Aire de Santa Fe, el exfuncionario resaltó que su gestión estuvo condicionada por el contexto nacional e internacional. "El tiempo que me tocó gobernar no fue bueno en tiempos políticos, no fue bueno en lo que pasaba en la República Argentina", señaló, y recordó que de los 1.400 días de su mandato, casi 700 transcurrieron bajo las restricciones de la pandemia de COVID-19.

Con ganas

Esa circunstancia, dijo, le dejó una sensación de deuda con la ciudad. "Uno se queda con muchas ganas de haber hecho cosas. Teníamos un programa de gobierno, teníamos cosas para hacer. Nos salieron algunas, otras no tanto", admitió.

Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, Jatón interpretó ese balance como un motor. "Ese sabor agridulce es la energía que nos da para poder pensar que el año que viene podemos de nuevo insistir en alguna candidatura, o brindar un apoyo y un trabajo para la ciudad", concluyó.

Emilio Jatón Santa Fe intendente
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