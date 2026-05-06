Santa Fe abre la convocatoria a empresas para participar de la Expo Rural de Palermo 2026: cómo inscribirse

El Gobierno provincial invita a pymes y emprendedores de alimentos y productos regionales a sumarse a la tradicional muestra que se realizará del 16 al 26 de julio en Buenos Aires. La inscripción estará abierta hasta el 29 de mayo.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini , lanzó una nueva convocatoria destinada a empresas y emprendedores para participar de la Expo Rural de Palermo 2026 , uno de los eventos agroindustriales más importantes del país.

La iniciativa se enmarca en el programa Santa Fe Expone y está dirigida a firmas dedicadas a la producción de delicatesen, alimentos con alto valor agregado y productos regionales de todo el territorio provincial. La participación será dentro del espacio institucional que tendrá la provincia en la muestra, que se desarrollará del 16 al 26 de julio en la ciudad de Buenos Aires .

Desde la cartera productiva informaron que la inscripción estará abierta hasta el 29 de mayo y que, debido a las características del evento, se priorizará la selección de empresas que cuenten con una destacada calidad de producto y una imagen consolidada. Además, por la duración de la exposición, las pymes serán distribuidas entre la primera y la segunda semana de la feria.

Las empresas interesadas deberán completar el formulario disponible en el sitio oficial del programa, donde también se puede consultar el reglamento de participación y el calendario de exposiciones. La propuesta busca facilitar el acceso a espacios de promoción y comercialización a emprendimientos santafesinos sin costo, potenciando su visibilidad a nivel nacional.

En ese sentido, el programa Santa Fe Expone tiene como objetivo acompañar a emprendedores y pymes en su desarrollo, brindándoles la posibilidad de exhibir sus productos, generar contactos comerciales y concretar nuevas oportunidades de negocio en ferias estratégicas de todo el país.

La Expo Rural de Palermo, por su parte, se consolida año tras año como la muestra más representativa del sector agroindustrial argentino, con más de 400 stands comerciales y la participación de más de 4.500 expositores de animales. El evento también incluye propuestas gastronómicas, circuitos educativos, exhibiciones, desfiles y actividades para todo público.

En este contexto, la presencia santafesina busca posicionar la producción local en una de las principales vidrieras del país, fortaleciendo el desarrollo de las economías regionales y el entramado productivo provincial.