Empresas de transporte reclaman al municipio el aporte de $350 millones para sostener el servicio de colectivos

En este contexto, las empresas pidieron al municipio la continuidad del aporte durante 2023, comenzando por el pago de los 350 millones de pesos correspondientes al mes de agosto que reconocen impago y que se considere para el presupuesto municipal 2024 recursos al transporte "que remuneren adecuadamente a los prestadores, y en consonancia con el apoyo económico que realizan otros municipios del interior del país" según expresaron en el escrito.

La nota fue suscripta por representantes de las empresa Recreo SRL y Autobuses Santa Fe SRL. Allí se establece que "el municipio no solo que no estipula dotar de recursos adicionales al sistema que compensen económicamente la decisión política de NO trasladar el costo real del servicio al usuario, si no que peor aún, directamente discontinuo el aporte Municipal (Decreto 130 y 414/2023 del D.E.M.) que venía llevando adelante en el marco del programa de mejoramiento y readecuación de flota que se exigió a nuestras representadas y que lógicamente constituían un recurso importante para el sistema de transporte Local, empeorando aún más la situación".

Embed SANTA FE | Se incendió un coche de la Línea 2 de colectivos en barrio El Pozo https://t.co/2GDeB06oFz pic.twitter.com/wEWNDesotB — UNO Santa Fe (@unosantafe) October 4, 2023

En el comunicado, las empresas expresaron que "el sistema de transporte local, eroga mensualmente poco más de $1.100.000.000 (pesos mil cien millones), recorre más de 1.100.000 km, y traslada mes a mes a más de 3 millones de usuarios".

Con la tarifa recientemente aplicada ($185) y los subsidios que se inyectan al sistema provenientes del estado nacional y provincial, los recursos con los que cuenta mensualmente el sistema y que reconocen desde las empresas son $750.000.000. "Es decir mensualmente se genera un quebranto de $350.000.000, un 31.8% de déficit, que se traduce en desinversión, endeudamiento, conflictividad gremial, y deterioro de la prestación, a punto tal de tornarse de imposible cumplimiento la misma", expresaron los empresarios.

En la nota emitida por las empresas se hace hincapié en la realidad de otras ciudades como Rosario y Córdoba donde se mencionan los cumplimientos de pago de los ejecutivos para con el sistema de transporte, solicitando ese mismo compromiso de parte de la Municipalidad de Santa Fe.

En el medio quedó el pedido de readecuación de flota pedido por parte del municipio a las empresas para dotar de unidades más modernas al servicio, en detrimento de aquellas unidades viejas que ya no podrían circular por ley en las calles.

Sobre esto, empresarios del sistema de transporte local indicaron a UNO que "con el plan de renovación de flota, a pesar de que el municipio no cumplió con el compromiso de sostener el aporte Municipal, ya que lo discontinuo a partir de 08-23, no haciéndose cargo una vez mas de los costos del sistema, las empresas cumplieron con la renovación de unidades acordada".