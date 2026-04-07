Instituto le ganó a Defensa y Justicia y le dio una mano a Unión

Instituto venció 2-0 a Defensa y Justicia y con este resultado, Unión se ubica 4º en la tabla por encima del Halcón de Varela

Instituto supo aguantar los ataques del rival, golpeó en el momento justo y venció como local por 2-0 a Defensa y Justicia en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Un resultado, que le permite a Unión ubicarse 4º en la Zona A.

Los goles de la “Gloria” los convirtieron Nicolás Guerra, a los 25 minutos del primer tiempo, y Matías Tissera, a los 38’ del complemento.

Con este resultado, el elenco cordobés alcanzó la undécima posición con 14 unidades, a tres de Independiente (último clasificado de momento a los Playoffs), mientras que el “Halcón” permaneció en la quinta ubicación con 19 puntos.

Tras una acción a balón parado desde la derecha, Jonathan Galván se elevó por todo lo alto para conectar de cabeza un centro de Gastón Lodico y asistir al atacante chileno, Nicolás Guerra, quien desvió la trayectoria del balón en el momento justo para engañar al arquero Cristopher Fiermarin y abrir el marcador a favor de los comandados por Diego Flores.

Embed - LA GLORIA GANA y le QUITA el INVICTO al HALCÓN | #Instituto 2-0 #DefensaYJusticia | Resumen

Ya en la segunda mitad, el entrenador de los de Varela, Mariano Soso, movió el tablero y dio ingreso a jugadores de ataque para ir en busca del empate. En el mejor momento de Defensa y Justicia, los de amarillo sufrieron un nuevo revés con el tanto de Matías Tissera, quien desbordó por el sector derecho y metió un puntazo potente para batir al guardameta.

Ahora, Instituto de Córdoba deberá enfrentar a Deportivo Riestra, el próximo sábado desde las 15:00 en un duelo válido por la siguiente jornada del campeonato local, mientras que el “Halcón” recibirá a Talleres de Córdoba el lunes 13 de abril, a partir de las 16:30.