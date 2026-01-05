En 2025, Blas Parera se mantuvo como la avenida con mayor cantidad de víctimas fatales en accidentes viales

En 2025, el Gran Santa Fe registró 28 accidentes viales fatales, una cifra que marca un leve descenso respecto de años anteriores. En los últimos seis años murieron 19 personas en Av. Blas Parera.

En 2025, el Gran Santa Fe registró 28 accidentes viales fatales , una cifra que marca un leve descenso respecto de años anteriores, aunque la capital santafesina continúa concentrando la amplia mayoría de los hechos. Avenida Blas Parera se mantuvo como la arteria con mayor cantidad de decesos al volante.

Los datos surgen del mapa georreferenciado elaborado por el Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv) , que monitorea en tiempo real la ocurrencia de siniestros graves en todo el territorio provincial.

LEER MÁS: En los últimos cinco años hubo seis muertos por accidentes viales en la Costanera de Santa Fe

Según ese relevamiento, durante todo 2024 se contabilizaron 35 siniestros fatales, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 43. En 2022, el total fue también de 35 casos, y en 2021, de 40. La tendencia muestra una oscilación constante, con años de suba y baja, pero sin una reducción sostenida en el tiempo. El acumulado de 2025 —con 19 muertes hasta el mes de octubre— anticipa que el año podría cerrar nuevamente en niveles similares a los dos últimos períodos.

Avenida Blas Parera

En cuanto al total de muertes en avenidas de la ciudad desde 2019, 19 sucedieron en la arteria que se mantuvo en 2025 en el primer puesto en este conteo: avenida Presidente Perón y su continuación como Blas Parera. Este corredor que surca gran parte del cordón oeste de la ciudad y que cambia de nombre en la esquina con Fray Cayetano Rodríguez sumó cuatro accidentes fatales en 2019, tres en 2020, dos en 2021, uno en 2022, cuatro en 2023, dos en 2024 y tres en 2025. La rotonda del hipódromo en su cruce con Av. Blas Parera y el desvío hacia Circunvalación Oeste es la zona más peligrosa, donde se concentraron cinco de las 19 muertes.

Accidentes en la ciudad de Santa Fe

El Observatorio Vial señala que la ciudad de Santa Fe concentra la mayoría de los siniestros fatales ocurridos en el área metropolitana, seguida por los accesos y rutas que vinculan a la capital con Recreo, Santo Tomé, Sauce Viejo y Monte Vera. Se observa prevalencia en Avenida Blas Parera como la arteria con mayor cantidad de siniestros fatales dentro del ejido urbano, seguido por el acceso a Santa Fe por autopista.

Entre los factores recurrentes que se repiten en los informes técnicos aparecen la alta circulación de motocicletas, la imprudencia en cruces urbanos, los excesos de velocidad y las maniobras riesgosas en avenidas troncales. En menor medida, también se observan colisiones con transporte pesado en zonas industriales o de ingreso a autopistas.