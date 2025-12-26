En 2026, la Universidad Nacional del Litoral recibirá 9.788 nuevos estudiantes: cuáles son las carreras más elegidas

Siguiendo la tendencia de los últimos años, el 62,67% (6.135) de los registros de ingreso está representado por mujeres, mientras que el 36,4% (3.563) de inscriptos son hombres.

Tras el cierre de las inscripciones centralizadas, la Universidad Nacional del Litoral se prepara para recibir 9.788 aspirantes que ingresarán en febrero de 2026 a las carreras presenciales que se dictan en sus distintos centros universitarios y unidades académicas.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, el 62,67% (6.135) de los registros de ingreso está representado por mujeres , mientras que el 36,4% (3.563) de inscriptos son hombres.

De cara al año próximo, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo recibirá 1.154 nuevos estudiantes, la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 927, la Facultad de Ciencias Agrarias 249, la Facultad de Ciencias Económicas 1.048, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 1.272, la Facultad de Ciencias Médicas 1.284, la Facultad de Ciencias Veterinarias 387, la Facultad de Humanidades y Ciencias 607, la Facultad de Ingeniería Química 839, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas 730, el Instituto Superior de Música 338, la Escuela Superior de Sanidad 754, el Centro Universitario Gálvez recibirá 115 estudiantes, el Centro Universitario Rafaela Sunchales 49 y el Centro Universitario Reconquista-Avellaneda 35.

Las carreras más elegidas

Las carreras que registraron más aspirantes son el Bachiller en Ciencias Económicas con 1.048 inscriptos, Abogacía con 1.046, Medicina con 987, Arquitectura con 493, Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual con 452, Bioquímica con 342, Licenciatura en Nutrición con 338, Licenciatura en Obstetricia con 297, Ingeniería en Informática con 279 e Ingeniería en Inteligencia Artificial con 261.

Otras carreras que registraron un número elevado de aspirantes son Ingeniería Agronómica (249), Licenciatura en Terapia Ocupacional (253), Licenciatura en Biotecnología (247), Ingeniería Química (215) e Ingeniería Industrial (202).

Quiénes llegan al litoral

Del total de aspirantes a carreras presenciales, 7.459 (76,2%) provienen de distintas localidades de nuestra provincia, en tanto que se registraron 1.987 (20,3%) estudiantes oriundos de la provincia de Entre Ríos.

También hay inscriptos de las provincias de Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Juan, San Luis y Tucumán.

Cursos de ingreso

El 2 de febrero de 2026, los aspirantes a las carreras presenciales de la Universidad Nacional del Litoral comenzarán sus cursos de articulación en las distintas facultades, institutos y centros universitarios.

El Curso Iniciación a los Estudios Universitarios (IEU) es común para todas las carreras y tiene como objetivo aproximar conocimientos y contenidos importantes para la vida universitaria, favoreciendo el paso del nivel secundario al universitario.

Los aspectos comunes se complementan con los abordajes particulares que se imprimen desde las disciplinas propias de cada carrera como así también desde las especificidades de los campos profesionales que configuran el perfil de los graduados y graduadas.

Toda la información está disponible en el sitio web de la UNL, www.unl.edu.ar/ingreso.

Reapertura de inscripciones

Del 27 al 29 de enero de 2026 se reabrirán las inscripciones a carreras presenciales del Centro Universitario Gálvez (para todas sus carreras), del Centro Universitario Reconquista-Avellaneda (todas sus carreras), del Centro Universitario Rafaela-Sunchales (Licenciatura en Obstetricia y Comercio internacional y Logística), de la Escuela Superior de Sanidad (todas sus carreras), de Facultad de Ciencias Agrarias (Ingeniería Agronómica), de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (todas sus carreras), de la Facultad de Ciencias Médicas (para Licenciatura en Obstetricia sólo en el Centro Universitario Rafaela-Sunchales), de la Facultad de Ciencias Veterinarias (todas sus carreras), de la Facultad de Humanidades y Ciencias (todas sus carreras), de la Facultad de Ingeniería Química (todas sus carreras) y del Instituto Superior de Música (todas sus carreras excepto Licenciatura en Música con Orientación en Trombón).