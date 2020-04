En La Capital el 95% de los habitantes se quedaría afuera de la nueva flexibilización

Este miércoles el gobierno de la provincia anunció que habrá nuevas excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir la pandemia del coronavirus. En ese sentido, se anunció que a excepción del Gran Santa Fe, el Gran Rosario y el Gran Rafaela, en el resto de la provincia se permitirán nuevas actividades y, en las localidades de menos de 5.000 habitantes, se habilitaría el comercio.

A pesar del anuncio que hicieron, luego de la reunión del Comité de Coordinación de la pandemia, la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, y su par de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Esteban Borgonovo, aún quedan muchas cuestiones a resolver. Sin ir más lejos, aún no hay un decreto del gobernador, Omar Perotti, donde se establezca con claridad cuáles son las actividades donde el comercio podrá trabajar cumpliendo con todos los protocolos para resguardar la salud de los trabajadores y los clientes.

La provincia decidió habilitar las obras menores para los privados que involucren hasta cinco personas. También las cobranzas a domicilio, los talleres mecánicos, lavaderos de autos y los servicios de mantenimiento de motos y vehículos.

Pero hay localidades que superan los 5.000 habitantes pero que también pretenden estar dentro de las que van a gozar de las nuevas condiciones de aislamiento. Según lo anunciado este mediodía, el Gran Santa Fe –integrado por la ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Recreo, San José del Rincón y las comunas de Arroyo Leyes y Monte Vera– se queda afuera de cualquier nueva flexibilización de la cuarentena.

En esas siete localidades, según el Censo 2010, se concentra el 95,42% de la población del departamento La Capital, es decir 496.489 personas. Además, se debe sumar a la ciudad de Laguna Paiva (12.405 habitantes), con lo que en el caso del comercio minorista el 97,8% de la población sigue sin modificaciones.

Comité de coordinación de la pandemia.png El Comité provincial de Coordinación de la Pandemia decidió liberar algunas actividades a excepción del Gran Santa Fe, el Gran Rosario y el Gran Rafaela.

Pero gran parte de las inquietudes de los intendentes y presidentes comunales se van a canalizar a través de los comités departamentales de crisis que están coordinados por los senadores de cada distrito.

En diálogo con UNO Santa Fe, el senador por La Capital, Marcos Castelló, dijo que hay que ser muy cautos hasta que el gobernador firme el decreto, algo que debería suceder en las próximas horas, porque entre los anuncios y la firma del documento que establecerá con precisión las modificaciones en las condiciones del aislamiento, aún puede haber más cambios.

"Estamos tratando de que todos vuelvan a la normalidad. Pero no podemos poner en riesgo la salud", argumentó el legislador que admitió que el límite de 5.000 habitantes puede generar algunas tensiones con las localidades que tienen un poco más, pero que no pueden ser consideradas grandes ciudades.

"Qué hacemos con las de 7.000 o 10.000 habitantes", se preguntó y admitió que hay intendentes y presidentes comunales que "quieren empezar a volver a la normalidad" porque sus sectores productivos se lo están pidiendo. Pero, además, sus propias administraciones están sintiendo en carne propia la cuarentena con la caída de la recaudación que los pone en una situación límite para afrontar el pago de sueldos y el sostenimiento de servicios básicos.

En ese sentido, dijo que los planteos que se reciben es poder abrir en un horario acotado y respetando todos los protocolos de seguridad y salud que requiera cada actividad. "Los intendentes y presidentes comunales tienen ganas de empezar a volver a la actividad, aunque también hay muestras de preocupación por la salud de la población", sostuvo y evaluó que un esquema posible es el de ir dando habilitaciones de forma paulatina para "que todos tengan algún grado de respuesta".

Por otra parte, Castelló sostuvo que el comité departamental irá canalizando los pedidos de los diferentes intendentes y presidentes comunales, pero que será el Ministerio de Salud de la provincia quien determine cuáles son las habilitaciones que se dan porque "ellos son los expertos que saben cómo hacer para que no nos contagiemos".

A 20 días del último positivo

El departamento La Capital tuvo su último caso positivo de Covid-19 el 9 de abril pasado. Con ese contagio, que se dio en la ciudad de Santa Fe, el departamento llegó a un total de 37 casos. Pero ya se encamina hacia las tres semanas sin nuevos casos. El resto de las localidades de La Capital que tienen casos positivos se encuentran Santo Tomé (5), Llambi Campbell (3), San José del Rincón (1) y Sauce Viejo (1). Los 27 restantes corresponden a la capital provincial.

Si bien la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, valoró positivamente los resultados que se vienen obteniendo en las últimas semanas donde dijo que "la curva de contagios no solo que se acható, si no que se se logró bajarla", también admitió que habrá más contagios de coronavirus en la provincia.

A 40 días del inicio de la cuarentena obligatoria en el país y a casi tres semanas de no tener contagios en la capital provincial las autoridades sanitarias prefieren seguir siendo prudentes ante la posibilidad de que siga circulando un virus que es desconocido y que aún no tiene ni cura ni vacuna.

Hace días, el infectólogo Ricardo Teijeiro, remarcó: "Que no haya nuevos casos con síntomas no quiere decir que no haya circulación del virus". En ese sentido, el profesional del hospital Pirovano de la ciudad de Buenos Aires, indicó que lo que se conoce es parte de la realidad, ya que "se les están haciendo los test a aquellos pacientes que entran como caso sospechoso, que tienen alguna sintomatología".

"Si no se hacen test en la población en general es muy difícil saber si hay o no circulación viral", señaló el experto y la sugerencia quedó flotando en el aire. ¿No sería el momento de hacer un muestreo representativo de la capital provincial para saber con mayor exactitud cuál es la situación a la que se enfrenta el Gran Santa Fe? Esa información podría ser muy útil al momento de definir estrategias de prevención de contagios y, también, para la toma de decisiones como la flexibilización o no de determinadas actividades. Al menos, eso permitiría reducir el margen de error.