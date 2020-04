"Que no haya nuevos casos con síntomas en Santa Fe no quiere decir que no haya circulación"

La ciudad de Santa Fe cumplió 12 días de reportes epidemiológicos en los que todos los análisis sobre coronavirus en la capital provincial dieron negativos. Es decir que se está a dos días de que la ciudad llegue a las dos semanas sin nuevos contagios detectados.

Sin embargo, el infectólogo Ricardo Teijeiro, en diálogo con UNO Santa Fe, consideró pertinente y necesaria una aclaración: "Que no haya nuevos casos con síntomas no quiere decir que no haya circulación del virus".

En los últimos días fue motivo de cruces entre el Ministerio de Salud de Nación y su par de la provincia de Santa Fe el hecho de incluir a Santa Fe y a Rafaela en la categoría de las ciudades con circulación comunitaria del virus Covid-19, tal como lo afirmaran funcionarios nacionales el domingo pasado.

Mientras que la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, se basó en los datos de la ciudad de Santa Fe para asegurar que en la capital provincial no hay ni circulación comunitaria ni circulación de conglomerado del virus. Mientras que esa última calificación, la de transmisión en conglomerado que se da en un grupo cerrado, sí dijo corresponderle a la ciudad de Rafaela.

Ajeno a cualquier mirada política sobre el asunto, Teijeiro, infectólogo del hospital Pirovano de la ciudad de Buenos Aires e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, dio su mirada sobre lo que está sucediendo en la ciudad de Santa Fe. Al respecto dijo: "Hay que ser muy cautelosos porque que no se estén teniendo casos que tengan síntomas no quiere decir que no haya circulación del virus".

analisis.jpg En los últimos 11 días no hubo detección de casos en la ciudad de Santa Fe y Provincia y Nación se cruzaron en la discusión sobre si hay o no circulación del virus en pleno aislamiento social.

"Por eso no se están declarando, porque no hay síntomas. Pero sería muy apresurado decir que no está circulando el virus porque eso puede estar sucediendo en grupos de pacientes, como clúster, que son grupos homogéneos, cerrados, como familias que no están teniendo síntomas, que son asintomáticos", explicó.

El infectólogo también indicó que lo que se conoce es parte de la realidad, ya que "se les están haciendo los test a aquellos pacientes que entran como caso sospechoso, que tienen alguna sintomatología".

"Si no se hacen test en la población en general es muy difícil saber si hay o no circulación viral. Al no aparecer ningún caso nuevo entonces dicen que en este momento suponen que no hay circulación comunitaria. No es que lo combatieron, que se solucionó el problema y que no va a haber más. De ninguna manera", aseveró.

—Por lo que usted dice doctor, ¿es inevitable que en algún momento haya circulación comunitaria del virus en la ciudad de Santa Fe?

—Sí, porque la única manera de combatir una pandemia o una epidemia sería que haya una tasa de ataque y que un grupo poblacional, porque tuvo contacto con el virus, vaya generando anticuerpos. Mientras no tenga contacto con el virus toda esa gente es suceptible y cuando ingrese alguien con el virus esa gente puede tener riesgo.

Por otra parte, el profesional adelantó que a medida que se vaya flexibilizando un poco la apertura de la cuarentena "seguramente ustedes (en Santa Fe) van a empezar a tener algunos pacientes y todo va a depender de la cantidad de pacientes que empiecen a aparecer como nuevos casos" para establecer qué tipo de circulación se estará dando.

En ese sentido, fue terminante al decir que "no se pudo haber terminado la circulación viral tan rápidamente" y agregó: "Sí es cierto que esto del aislamiento social es muy beneficioso, pero la circulación viral está permaneciendo y en pleno invierno, cuando empiece a hacer frío, porque todavía no hemos tenido fríos, con la circulación de las enfermedades respiratorias en general vamos a tener más casos. Eso es seguro".

Además, el infectólogo explicó que "una persona desde que empieza con algún síntoma, porque a los asintomáticos no se los identifica, puede estar eliminando virus en poca cantidad, sin una carga viral alta, unas 48 horas antes de la aparición de los síntomas". Asimismo indicó que la gran mayoría de los pacientes "en la primera semana o los primeros 10 días dejan de eliminar virus", aunque hay otros pacientes que "pueden estar 14 días como un término razonable y en esa última parte también eliminando poca cantidad" de virus. "Pero esos son más o menos los promedios en los que los pacientes están transmitiendo", sostuvo.

Teijeiro aseguró que con la llegada del frío solo el aislamiento social permitiría que no haya un crecimiento de los casos, pero consideró que es muy difícil luego de cumplirse un mes de la cuarentena obligatoria que eso se mantenga en el tiempo.

"Cuando se empiecen a flexibilizar las medidas y que haya algo de contacto social en los medios de transporte, en los lugares donde aunque haya distanciamiento puede haber contaminación de las mesas de trabajo, de las computadoras, entre otras cosas, los casos van a aumentar. Por eso sería muy temprano e imprudente considerar que la circulación viral se haya frenado. Eso es casi imposible", remarcó.

—¿Por qué el frío va a tener un rol importante en la transmisión del virus?

—El frío tiene un rol muy importante en todas las enfermedades respiratorias porque es una conducta social donde nosotros nos encerramos más, nos hacinamos más, estamos tratando de cobijarnos en el calor, no aireamos bien los ambientes. Este virus puede permanecer horas y días en superficies lisas como el vidrio, el acero, el mármol, la madera y sobre todo, cuando hace frío y hay algo de humedad, porque el calor y la desecación al virus lo mata más rápido. Todas esas cosas favorecen y, además, el frío hace que estemos con mayor cantidad de intercambio de secreciones, tosemos más, tenemos más estornudos, eliminamos más virus, tenemos más cuadros virales.

En ese sentido, Teijeiro recomendó airear los ambientes "porque eso es fundamental" ya que permite "eliminar los virus y que se desequen las superficies, que no queden húmedas" y se mantengan en una situación que pueda favorecer al virus. "Siempre es muy bueno airear los ambientes. Habría que tener la precaución, en los lugares de trabajo y en los domicilios de airear cada dos horas", subrayó.