Solo basta con una mirada a los desolados centros comerciales santafesinos, con todos sus locales cerrados con candados y rejas, para entender el angustiante paisaje que hoy muestra la cara económica de la pandemia por el Covid-19. Si bien son diversas las medidas económicas y ayudas que se lanzan desde Provincia y Nación, nada parece alcanzar para comerciantes con "ventas en cero" y para los miles de empleados del sector, que a duras penas cobraron el sueldo de marzo, y cuya incertidumbre crece en relación a los próximos meses.

Este lunes, tanto la UIA y la CGT lograron concretar un acuerdo con el Gobierno nacional en pos de establecer un techo de rebaja salarial a los trabajadores que serán suspendidos en el contexto de pandemia por falta de flujo laboral; el mismo será del 25 por ciento del sueldo. Solo resta la publicación en un decreto que servirá como guía para las negociaciones entre sindicatos y empresarios de diversos rubros de cara al pago de salarios de abril y mayo.

cuarentena coronavirus comercios cerrados Angustiante. Es la situación de los comercios, con las puertas cerradas desde hace más de un mes. Jose Busiemi Uno Santa fe

Desde el Centro Unión Empleados de Comercios de Santa Fe (Cuec), manifestaron su preocupación por la situación. pero al mismo tiempo no dejan de mirar a futuro en cuanto de la preservación de los puestos de trabajo. "Estamos atravesando un momento de muchísima dificultad, tanto las pymes y comercios como los trabajadores, donde no se puede abrir las puertas, no se genera dinero y no se les puede pagar el sueldo a los empleados", subrayó Edgardo Coria, subsecretario general del Cuec. "Estamos en continuo y pleno contacto, tanto con los empleadores como con los empleados, con el firme objetivo de mantener los puestos de trabajo", continuó.

En relación a las rebajas en los pago de sueldos para abril y mayo, Coria volvió a hacer hincapié en la idea de "preservar las fuentes de trabajo, en un contexto muy adverso, donde la rueda comercial está completamente frenada y perjudica a todos".

Mientras los referentes del sector monitorean minuto a minuto los boletines oficiales en busca de medidas que den, a esta altura, una "milagrosa" ayuda, muchos comerciantes locales "tiraron la toalla" y cerraron definitivamente las puertas de sus emprendimientos. Algunos titulares de comercios indicaron a UNO Santa Fe que "son muchísimos los requisitos para los créditos a tasa cero" y manifestaron que necesitan "medidas efectivas y urgentes para un sector que es dador de empleo genuino".

"Tenemos que ser conscientes que la recuperación del sector va a llevar mucho tiempo, ya que el comercio está con ventas cero y las medidas del gobierno provincial en cuanto a las ventas online no generaron ingresos sustentables", sostuvo Edgardo Coria al tiempo que describió: "No hemos tomado conocimiento de despidos en el sector aún. El panorama es desolador, los comercios están todos cerrados y muchos de ellos ya sin mercadería".

En relación al acuerdo que establece suspensiones de trabajadores con techo en la rebaja salarial del 25 por ciento, UNO Santa Fe consultó al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri: "Se trata de una disposición de la ley de contratos de trabajo, en su artículo 223 bis, por el cual cuando en una empresa se recurre a suspensiones por disminución de trabajo o fuerza mayor, y esa suspensión implica la no liquidación de haberes al trabajador, la ley autoriza a que se le abone una compensación no remunerativa", expresó.

"Es en este contexto donde hay una serie de actividades comerciales suspendidas por decisión de los gobiernos nacionales y provinciales, se trabaja entre empresas y sindicatos en la posibilidad de entregar esta compensación. En las últimas horas, se estableció el porcentaje mínimo que se ubica con un piso del 75 por ciento y todos los acuerdos que se suscriban entre empleadores y sindicatos, serán homologados por el Ministerio de Trabajo de la provincia", resaltó Pusineri y finalizó: "En este marco, no solamente estará la actividad comercial, sino que otros sectores cuyas tareas también estén suspendidas".

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional se comprometió a pagar la mitad del sueldo de los trabajadores de las empresas en crisis (hasta un máximo de $33.750 por empleado) y el descuento de las contribuciones patronales.

