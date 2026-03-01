Uno Santa Fe | Santa Fe | Parque Federal

Cómo es el proyecto que busca transformar al Parque Federal en el primer "parque inteligente" de la ciudad

La iniciativa, desarrollada por la UNL junto a la Asociación Parque Federal y el municipio, busca reconvertir antiguos talleres ferroviarios en espacios de usos múltiples con tecnología de realidad aumentada.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

1 de marzo 2026 · 08:37hs
El Parque Federal de Santa Fe está pronto a cumplir 30 años y un proyecto conjunto entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Asociación Parque Federal y la Municipalidad de Santa Fe busca convertir este pulmón verde en un "parque inteligente".

La Asociación Parque Federal presentó formalmente el proyecto ECUM (Espacio Común de Usos Múltiples), una iniciativa que busca reconvertir una antigua estructura ferroviaria en un ámbito comunitario, cultural e inteligente, pensado para ampliar y enriquecer la experiencia de quienes disfrutan a diario del parque.

Iniciativa conjunta

El presidente de la Asociación Parque Federal, Joaquín Azcurrain, explicó en diálogo con UNO Santa Fe que la propuesta fue trabajada de manera articulada entre distintos actores institucionales.

“Presentamos el proyecto ECUM y la articulación de nuestros equipos junto con el programa de urbanismo ambiental de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL, los equipos técnicos de la Municipalidad de Santa Fe y concejales de los distintos bloques”.

El Parque Federal

Azcurrain remarcó la relevancia simbólica y urbana de la iniciativa, al señalar que el Parque Federal es el segundo espacio público más visitado de la ciudad, lo que vuelve especialmente significativo el aniversario que se celebrará en 2026. En ese contexto, el proyecto ECUM se presenta como una de las propuestas centrales para consolidar una nueva etapa del parque.

El dirigente también vinculó la presentación con el debate abierto en torno a la construcción de una nueva Estación Policial dentro del predio. “Sostenemos que se destinan más de 5.000 metros cuadrados a un uso que no es el previsto originalmente para el parque, que es el de espacio público y comunitario”, advirtió. En ese sentido, planteó que, si se avanza con esa obra, debe existir una compensación concreta en beneficio del parque.

Esa compensación, según explicó, podría materializarse justamente a través del ECUM: “La construcción de un espacio común de usos múltiples permitiría una experiencia lúdica, inteligente, social y cultural, para que la gente pueda disfrutar mucho más del parque”.

Nueva tecnología en el Parque Federal

El proyecto prevé la reconversión de la vieja sala de reparación de locomotoras, uno de los vestigios del pasado ferroviario del predio, en un espacio que combine memoria, tecnología y participación ciudadana. Allí se buscará ofrecer información histórica y simbólica del parque, junto con usos deportivos, ferias, actividades de economía social y propuestas culturales abiertas a la comunidad.

“Estamos a la expectativa de avanzar con este proyecto que, a nuestro entender, podría dar un cierre a las obras más importantes del Parque Federal”, concluyó Azcurrain, al destacar que la iniciativa se inscribe en una mirada integral que apunta a consolidar al parque como un espacio público moderno, inclusivo y con identidad propia.

