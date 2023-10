En qué obras sociales y prepagas de Santa Fe dejarían de atender los pediatras

Pediatras de Santa Fe dejarán de atender por prepagas y obras sociales si no hay una suba en el pago de las consultas

Respecto a los acuerdos que sí pudieron concretar con algunas obras sociales y prepagas, precisó: "Satisface, porque más allá de lo que es el monto, diferenciamos las distintas atenciones en consultorios con un nomenclador, clasificamos la atención que nos lleva más tiempo o complejidad, lo cual realmente valoriza el trabajo del pediatra".

pediatras obras sociales prepagas (2).jpg

Otro de los puntos que se están discutiendo es el tiempo de cobro, ya que a los pediatras les suelen abonar la consulta a los tres meses de que se realizó. "Es ilógico. Necesitamos que se mejore ese tiempo de pago, obviamente que con la inflación que existe en nuestro país si hoy se cobra una cosa dentro de tres meses termina teniendo la mitad del valor".

•LEER MÁS: Crisis en el Samco de Rincón: "No hay médicos" para cubrir la guardia las 24 horas

Siguen a la espera que desde este viernes y hasta el lunes otras prestadoras de servicios de salud decidan acordar con la asociación. "Entre el martes y miércoles" revelarían la lista de aquellas que sí aceptaron estas nuevas condiciones de consulta. "Todavía no se lo dimos a conocer a nuestros afiliados, ya que estamos negociando. Mantenemos las reuniones y posteriormente sí lo daríamos a conocer, pero no son las obras sociales con mayor cantidad de asociados, las más grandes o conocidas no se contactaron, como Iapos, Jerárquicos, Sancor, Prevención Salud, Amur y demás", reveló.

pediatras obras sociales prepagas.jpg

Y añadió; "Las más chicas o sindicales fueron las que respondieron bien, aceptando el nomenclador pediátrico, que es una herramienta básica para diferenciar nuestra atención". A su vez, detalló cómo es el pago de Iapos a mes vencido: "Paga una cápita, deposita siempre la misma cantidad de dinero y si trabajamos más, tenemos más pacientes, cobramos menos por consulta. Uno trabaja más y cobra menos".

El valor que se está acordando con algunas obras sociales y prepagas "más o menos ronda" los $6.000. "Igual el valor ético de consulta por un especialista, que ya estipuló el Colegio de Médicos, es más alto, $7.500. Se está buscando como un piso al menos, porque $6.000 hoy dentro de tres meses tiene el valor de $4.000", indicó y aclaró que se busca este pago por parte de la obra social o prepaga, no es un monto del que deberá hacerse cargo el paciente.

•LEER MÁS: La joven que fue herida de un balazo en su cabeza dejó la terapia intensiva

Escuchá la entrevista completa acá: