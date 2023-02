En una semana, los casos de dengue crecieron un 33 % y Villa Guillermina concentra más de la mitad de los infectados

La ministra Martorano afirmo que hasta el momento no se registraron ni casos graves ni fatales. El foco está puesto en el departamento General Obligado

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, realizó este jueves una evaluación de la situación con relación al brote de dengue en la provincia. La funcionaria ratificó que aumentó el número de infectados y que en la actualidad hay 454 casos, la mayoría de ellos son pacientes que viven en el departamento General Obligado, en el noreste del territorio provincial, y hasta el momento no se registraron ni casos graves ni fatales.

Asimismo, afirmó que “la mayoría de los casos se han registrado en el departamento General Obligado, en el noreste de la provincia. Allí tenemos 431 personas infectadas, y de ese total puntualmente hay un pico en Villa Guillermina con 245 casos. Ese es el número a la fecha del dengue en la provincia”.

Con relación a Rosario, Martorano precisó que hasta la fecha hay 5 personas enfermas, todas con antecedentes de viaje. En Santa Fe, en tanto, hay 4 casos registrados (2 en Recreo y 2 en la capital). “Si bien hubo un aumento de 340 a 454, se está haciendo un gran trabajo en prevención, en educación y en llevar repelente para mosquitos a esas regiones”.

“En los lugares más afectados, como en Villa Guillermina, Las Toscas y Reconquista, tenemos un equipo trabajando en la zona. Están el subsecretario de Promoción de la Salud, la directora de Epidemiología, personal de Zoonosis y los equipos de agentes sanitarios que van casa por casa promoviendo el descacharrado (eliminación de recipientes donde pueda juntarse agua), el uso de repelente y realizando los bloqueos cuando haga falta. Es un trabajo en importante y en Rosario sólo tenemos cinco casos”, subrayó.

De acuerdo a los números que maneja el Ministerio, el mapa epidemiológico del dengue quedó conformado de la siguiente manera:

Departamento General Obligado (431 casos confirmados):

* 245 casos en Villa Guillermina

* 110 casos en Las Toscas

* 17 casos en Villa Ocampo

* 14 casos en San Antonio de Obligado

* 7 casos en Tacuarendí

* 5 casos en Avellaneda

* 4 casos en Florencia

* 3 casos en Campo Hardy

* 2 casos en Villa Ana

* 1 caso en Malabrigo

Departamento Rosario (5 casos confirmados):

* 5 casos de Rosario

Departamento 9 de Julio (5 casos confirmados):

* 5 casos de Villa Minetti

Departamento La Capital (4 casos confirmados):

* 2 casos de Recreo

* 2 casos de Santa Fe

Departamento San Cristóbal (2 casos confirmado):

* 2 casos en Ceres

Departamento Vera (2 casos confirmado):

* 2 casos de La Gallareta

A esa lista debe sumarse 3 pacientes que son de otros países y 2 con residencia en otras provincias.

Martorano aclaró que “no hay fallecidos por dengue. Lo aclaro porque hubo comentarios al respecto. El equipo viajó a la zona más álgida en el norte y no hubo fallecidos. Hay gente internada y no hay casos graves. Pero hay que tener en cuenta que el dengue es una enfermedad llamada ‘rompe huesos’, que causa gran dolor de huesos, de cabeza y fiebre. Pero hoy no hay internados ni fallecidos por dengue”.