Otro aspecto histórico que se vuelve a repetir en esta inscripción es la escasez de aspirantes del sur provincial. La gran mayoría (3.025) son de la región centro, 543 del norte y sólo 155 del sur de Santa Fe.

"Es un gran problema porque tenemos que trasladar a los empleados a trabajar desde Santa Fe a Rosario todos los días. Siempre fue así y no cambia, no se revierte más allá de la publicidad que se haga. Históricamente nunca se anotaron, no tiene que ver por la situación actual vinculada a la seguridad", dijo al respecto Gálvez.

Primero ingresarán 300 y luego otros 300, por la capacidad de la escuela penitenciaria. El 8 de mayo se graduarán alrededor de 260 agentes que liberarán lugar para el ingreso de los nuevos aspirantes.

"Queremos que ingresen cuanto antes, no va a demorar más de dos meses en comenzar", adelantó el funcionario.

Acerca de la capacitación, Gálvez señaló que "es una escuela teórica y práctica" y que "son seis meses de un entrenamiento importante. Entran a las 6 de la mañana, son entre 12 y 14 horas de entrenamiento diario y tienen práctica de todo: tiro, centinela, garita, celador".

Con respecto a los 600 efectivos que ingresarán al servicio, el secretario de Asuntos Penitenciarios explicó que "hay un proceso de selección, deben presentar toda la documentación. Pasar exámenes físicos, psicológicos, entrevistas personales, pruebas de matemática y lengua. Hay un filtro muy grande".