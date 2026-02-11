Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

En VIVO: Pullaro habla sobre el conflicto con la Policía y las medidas del Gobierno

El gobernador de Santa Fe brinda una conferencia de prensa desde Rosario para dar precisiones sobre las decisiones adoptadas en medio del conflicto con sectores policiales. La actividad se realiza en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno.

11 de febrero 2026 · 17:08hs
Maximiliano Pullaro

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe 

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabeza este miércoles una conferencia de prensa en la que expone las últimas medidas adoptadas por el Gobierno provincial en relación a la situación con la Policía.

La atención a los medios comenzó a las 17.15 en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario, en un contexto de tensión y reclamos vinculados al sector.

Desde el Ejecutivo provincial anticiparon que el mandatario brindará precisiones sobre las decisiones tomadas y el rumbo que adoptará la administración santafesina frente al conflicto. Se espera que el gobernador detalle los alcances de las medidas y fije la posición oficial del Gobierno.

La palabra de Pullaro se da en un momento clave, luego de jornadas marcadas por manifestaciones y cuestionamientos vinculados a la situación policial.

Pullaro Policía reclamo
