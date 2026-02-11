Uno Santa Fe | Santa Fe | debate

Seguí en VIVO el debate por la reforma laboral en el Senado: el Gobierno busca la media sanción tras ajustes al proyecto

La Cámara alta debate este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que llega al recinto con modificaciones negociadas con bloques aliados. El oficialismo confía en alcanzar la media sanción en una sesión atravesada por la tensión política y protestas en las inmediaciones del Congreso.

11 de febrero 2026 · 17:00hs
El Senado de la Nación comenzó este miércoles la sesión en la que se debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno, con el objetivo de lograr la media sanción tras aceptar cambios al texto original.

La sesión fue convocada desde las 11 de la mañana y se espera que el debate se extienda durante varias horas, con intervenciones de senadores de distintos bloques.

El oficialismo y sus aliados negociaron 28 modificaciones con bloques provinciales y aliados para facilitar el consenso y sumar apoyos clave.

La iniciativa, denominada también ley de modernización laboral, busca reformar aspectos centrales del derecho de trabajo en Argentina, aunque la versión debatida hoy incluye cambios acordados en el marco de las gestiones parlamentarias para acercar posiciones.

El proyecto será votado en varias etapas: primero en general y luego en 26 votaciones en particular, una por cada título de la reforma.

debate Congreso Reforma laboral
