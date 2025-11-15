Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón oficializó el llamado a la Asamblea para aprobar la Memoria y Balance

Colón oficializó el llamado a la Asamblea para el próximo 20 de noviembre, donde tratará la Memoria y un balance que tendrá superávit. Los detalles

15 de noviembre 2025 · 12:54hs
Colón oficializó el llamado a la Asamblea para aprobar la Memoria y Balance

Colón hizo oficial el llamado a Asamblea para el próximo jueves 20 de noviembre, desde las 18.30, en el gimnasio Roque Otrino, donde la actual comisión directiva expondrá por última vez su gestión antes del recambio político, que se dará el 30 de noviembre cuando se hagan las elecciones.

La Asamblea tendrá como eje la presentación y búsqueda de aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio (del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2025), que llegará con un superávit millonario, pese al desajuste financiero que atraviesa el club en este tramo final del año. La dirigencia considera que, aun con el contexto adverso, los números permiten mostrar un cierre.

En la convocatoria, Colón detalló quiénes están habilitados a participar

“La convocatoria es para los Asociados Vitalicios A y B; Activos y Damas Plenos con un año de antigüedad a la fecha de esta convocatoria. Además, los presentes deberán tener paga la cuota de octubre o el abono anual 2025 ”.

Se viene la última Asamblea de esta conducción en Colón.

Se viene la última Asamblea de esta conducción en Colón.

La jornada será clave no solo desde lo administrativo, sino también desde lo político, ya que marcará el último contacto formal de la conducción actual con los socios antes de dejar paso a nuevas autoridades. El clima, la presencia de los habilitados y el debate que pueda generarse alrededor de los números serán factores centrales para definir si el balance recibe o no luz verde en una etapa de alta sensibilidad financiera para la institución.

