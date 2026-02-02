Federico Rasmussen: "Estoy muy contento de llegar a Colón"

El defensor zurdo que buscaba Medrán, Federico Rasmussen se realizó la revisión médica en Santa Fe y solo resta la firma para sumarse al plantel sabalero.

Federico Rasmussen ya está en Santa Fe y quedó a un paso de transformarse en nuevo jugador de Colón . El zaguero central cumplió con la revisión médica y, si todo evoluciona con normalidad, firmará su contrato en breve para incorporarse al equipo que conduce Ezequiel Medrán.

Apenas arribó a la ciudad, el defensor no ocultó su entusiasmo por este nuevo desafío profesional. “Estoy muy contento de llegar a Colón. Vine a hacerme la revisión y después veré el contrato” , expresó con una sonrisa, reflejando su satisfacción por la oportunidad. Sobre cómo se desarrollaron las gestiones, también fue claro: “En esta etapa de negociaciones algunas son más complejas que otras, pero por suerte se pudo resolver de buena manera” .

Revisión médica y primeros contactos

Rasmussen ya comenzó a integrarse al mundo sabalero incluso antes de la firma. “Ya conocí al cuerpo técnico y a algunos de los chicos, con ganas de adaptarme al grupo”, comentó, dejando en evidencia su intención de acoplarse rápidamente al plantel. Además, remarcó que llega con una base física importante tras trabajar con regularidad en su anterior club. “Venía haciendo la pretemporada con el grupo desde el 9 de diciembre en Godoy Cruz, así que espero poder adaptarme y sumar mi granito de arena”, afirmó.

Al momento de explicar por qué aceptó la propuesta rojinegra, el defensor fue contundente. “Elegí Colón porque es un club importante”, sostuvo, resaltando el peso histórico y la exigencia deportiva que representa la institución santafesina. Si la revisión médica no presenta inconvenientes, solo restará la firma para que Rasmussen se convierta oficialmente en refuerzo sabalero y quede a disposición del cuerpo técnico en esta nueva etapa.