Erbetta reveló que Santa Fe paga seis veces más que Córdoba el padrón electoral

paso elecciones.jpg UNO Santa Fe

La propuesta del voto joven en esta ocasión viene del diputado Giustiniani, una presentación que según Erbetta merece un reconocimiento porque implica ampliar derechos y ciudadanía. Al respecto, "pronto habrá una decisión del tribunal electoral".

Días atrás el titular de la Corte Suprema en la provincia criticó el costo del padrón electoral: “Estamos discutiendo porque en principio consideramos que hay un costo muy elevado para la provincia. Hablamos de 55 millones de pesos que Santa Fe debería pagar al Tribunal Nacional Electoral, a la Justicia Federal, parte de eso va al Consejo de la Magistratura. Todas las provincias pagan. Pero una paga x, otra xx. Si bien no es mi función, como piamontés que soy me gusta cuidar la plata de los santafesinos".

Ahora, frente a lo que se genero por sus dichos, volvió a tocar el tema: "En ningún momento plantee una polémica personal con nadie. El juez Rodríguez a quien apreció y respeto obviamente pertenece a una estructura de la Justicia Federal, responde a la Cámara Nacional Electoral cuyo presidente es el Dr. Dalla Via, y esta responde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si tenía algunas dudas antes, después de las explicaciones como que tengo más dudas, no sé bien en qué consiste".

padron electoral.jpg Imagen ilustrativa Archivo

Y agregó: "El Renaper elabora su base de datos con la información que les proporcionan los registros civiles provinciales y que no le cobran a Renaper, como tampoco le cobra la provincia a los establecimientos educativos que usa Nación a los efectos de las elecciones. Lo que tampoco se entiende bien es cómo puede ser que haya tres provincias como Mendoza, Corrientes y Chaco que no pagan el padrón, o sea que la Justicia Electoral Federal se lo proporciona gratuitamente. Hay provincias como Córdoba que pagan $8.700.000 con un padrón más grande y provincias como Santa Fe donde se pretende $55.000.000 (6,3 veces más)". Por tal motivo pide que se explique el cálculo que se hace, ya que involucra un "viejo problema de la Argentina" que relaciona a Nación, las provincias y un montón de cuestiones que llevan a un "federalismo tan poco cumplido".

"Es responsabilidad del gobierno nacional definir qué paga y cuánto paga, no es responsabilidad del presidente del Tribunal Electoral. Pero me parece que se abrió una discusión interesante que creo que de aquí a las próximas elecciones va a traer grandes novedades", sostuvo Daniel Erbetta. Además, indicó que el secretario electoral de la provincia le contó que hubo alrededor de 400 reclamos por cambio de domicilio y otras cuestiones. "No veo tanta dificultas para llegar a un padrón depurado, no es feliz que uno pueda pensar en padrones de primera y de segunda en el siglo XXI, en plena revolución tecnológica, informática, comunicacional", cerró.

